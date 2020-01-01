"Вместо Аминь дальний свет": В Одессе службу проведут на парковке

Пастор Одесской Народной Церкви предложил провести богослужение на парковке у храма.

В Одессе пастор евангелистской церкви Денис Сердиченко предложил провести богослужение по случаю Пасхи на парковке рядом с храмом. При себе он рекомендовал иметь перчатки, маски и дезинфекторы. Идеей служитесь церкви поделился в Facebook.

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По словам Дениса Сердиченко, служба будет транслироваться онлайн, все желающие могут находиться у храма, в своих автомобилях. Вместо привычного “Аминь“ прихожанам рекомендуется мигать дальним светом, а вместо аплодисментов включать аварийный сигнал.

Ранее сообщалось, что в Грузии запретили ездить на личном автомобиле.