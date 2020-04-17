Водитель экс-президента нарушил ПДД в центре Киева

Водитель Cadillac Escalade, принадлежащего экс-президенту,совершил ДТП во время публичного выхода Петра Порошенко.

Водитель бывшего президента Петра Порошенко нарушил ПДД в центре столицы. Инцидент зафиксировали очевидцы. Об этом сообщает ТСН в пятницу, 17 апреля.

Читай также: Кому нужен техосмотр в Украине: Памятка

Автомобиль Cadillac Escalade был замечен на Европейской площади, неподалеку от Парламентской библиотеки. В этот момент бывший президент фотографировался на месте убийства героя Небесной Сотни. Петр Порошенко был в защитной маске и перчатках.

Инцидент с нарушением ПДД не впервые произошел с экс-президентом. Несколько лет назад активистами был зафиксирован случай, когда президент выходил из автомобиля и переходил дорогу в неположенном месте. А само авто было припарковано в неположенном месте.

Ранее сообщалось, что бывший премьер Яценюк уменьшил свой кортеж.