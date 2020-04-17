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Водитель экс-президента нарушил ПДД в центре Киева

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Водитель Cadillac Escalade, принадлежащего экс-президенту,совершил ДТП во время публичного выхода Петра Порошенко.
Водитель экс-президента нарушил ПДД в центре Киева
Водитель экс-президента нарушил ПДД в центре Киева
depositphotos

Водитель бывшего президента Петра Порошенко нарушил ПДД в центре столицы. Инцидент зафиксировали очевидцы. Об этом сообщает ТСН в пятницу, 17 апреля.

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Автомобиль Cadillac Escalade был замечен на Европейской площади, неподалеку от Парламентской библиотеки. В этот момент бывший президент  фотографировался на месте убийства героя Небесной Сотни. Петр Порошенко был в защитной маске и  перчатках.

Инцидент с нарушением ПДД не впервые произошел с экс-президентом. Несколько лет назад активистами был зафиксирован случай, когда президент выходил из автомобиля и переходил дорогу в неположенном месте. А само авто было припарковано в неположенном месте.

Ранее сообщалось, что бывший премьер Яценюк уменьшил свой кортеж.

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Теги: Порошенко, авто, ПДД
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FtP  (аноним)  17.04.2020, 21:12
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главгое в этой статейке - "бывший президент фотографировался на месте убийства"
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