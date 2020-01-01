Не все транспортные средства подлежат обязательному техническому осмотру. Сроки его проведения также разные.

Кому нужен техосмотр в Украине: Памятка depositphotos

Транспортные средства, которые участвуют в движении и зарегистрированы в органах МВД, подлежат обязательному техосмотру.

Техосмотр ТС предусматривает проверку состояния ТС, а именно:

Системы тормозного и рулевого управления

Внешних осветительных приборов

Пневматических шин и колес

Светопроводимость лобового стекла

ГБО, если имеется

Других элементов и частей, которые влияют на безопасность дорожного движения.

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Порядок проведения, контроля и объемов проверки во время техосмотра, определяет Кабинет Министров Украины.

Транспортные средства, которые не проходят обязательный техосмотр:

Легковые автомобили, прицепы, мотоциклы, мопеды, мотоколяски – вне зависимости от срока эксплуатации.

Легковые автомобили, используемые в коммерческих целях, грузовики с вместимостью более 3,5 т, прицепы к ним – со сроком эксплуатации до двух лет.

Спецтехника и агропромышленное оборудование.

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Периодичность проведения техосмотра:

Для легковых коммерческих автомобилей, грузовых авто до 3,5 т, прицепов с пробегом более 2х лет – каждые два года.

Для грузовых автомобилей грузоподъёмностью более 3,5 т, прицепов и такси – ежегодно.

Для автобусов и спецтранспорта, который перевозит опасные грузы – дважды в год.

Кому нужен техосмотр в Украине: Памятка hsc.gov.ua

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