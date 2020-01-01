Кому нужен техосмотр в Украине: Памятка
Не все транспортные средства подлежат обязательному техническому осмотру. Сроки его проведения также разные.
Транспортные средства, которые участвуют в движении и зарегистрированы в органах МВД, подлежат обязательному техосмотру.
Техосмотр ТС предусматривает проверку состояния ТС, а именно:
- Системы тормозного и рулевого управления
- Внешних осветительных приборов
- Пневматических шин и колес
- Светопроводимость лобового стекла
- ГБО, если имеется
- Других элементов и частей, которые влияют на безопасность дорожного движения.
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Порядок проведения, контроля и объемов проверки во время техосмотра, определяет Кабинет Министров Украины.
Транспортные средства, которые не проходят обязательный техосмотр:
- Легковые автомобили, прицепы, мотоциклы, мопеды, мотоколяски – вне зависимости от срока эксплуатации.
- Легковые автомобили, используемые в коммерческих целях, грузовики с вместимостью более 3,5 т, прицепы к ним – со сроком эксплуатации до двух лет.
- Спецтехника и агропромышленное оборудование.
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Периодичность проведения техосмотра:
- Для легковых коммерческих автомобилей, грузовых авто до 3,5 т, прицепов с пробегом более 2х лет – каждые два года.
- Для грузовых автомобилей грузоподъёмностью более 3,5 т, прицепов и такси – ежегодно.
- Для автобусов и спецтранспорта, который перевозит опасные грузы – дважды в год.
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