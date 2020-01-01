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Кому нужен техосмотр в Украине: Памятка

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Не все транспортные средства подлежат обязательному техническому осмотру. Сроки его проведения также разные.
Кому нужен техосмотр в Украине: Памятка
Кому нужен техосмотр в Украине: Памятка
depositphotos

Транспортные средства, которые участвуют в движении и зарегистрированы в органах МВД, подлежат обязательному техосмотру.

Техосмотр ТС предусматривает проверку состояния ТС, а именно:

  • Системы тормозного и рулевого управления
  • Внешних осветительных приборов
  • Пневматических шин и колес
  • Светопроводимость лобового стекла
  • ГБО, если имеется
  • Других элементов и частей, которые влияют на безопасность дорожного движения.

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Порядок проведения, контроля и объемов проверки во время техосмотра, определяет Кабинет Министров Украины.

Транспортные средства, которые не проходят обязательный техосмотр:

  • Легковые автомобили, прицепы, мотоциклы, мопеды, мотоколяски – вне зависимости от срока эксплуатации.
  • Легковые автомобили, используемые в коммерческих целях, грузовики с вместимостью более 3,5 т, прицепы к ним – со сроком эксплуатации до двух лет.
  • Спецтехника и агропромышленное оборудование.

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Периодичность проведения техосмотра:

  • Для легковых коммерческих автомобилей, грузовых авто до 3,5 т, прицепов с пробегом более 2х лет – каждые два года.
  • Для грузовых автомобилей грузоподъёмностью более 3,5 т, прицепов и такси – ежегодно.
  • Для автобусов и спецтранспорта, который перевозит опасные грузы – дважды в год.

Кому нужен техосмотр в Украине: Памятка
Кому нужен техосмотр в Украине: Памятка
hsc.gov.ua

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Теги: техосмотр, порядок, правила
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