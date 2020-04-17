Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Бывший премьер Яценюк уменьшил свой кортеж

Комментариев: 3
Арсений Яценюк не ездит больше на кортеже из четырех авто. В четверг, 16 апреля, он был замечен в сопровождении одного автомобиля.
Бывший премьер Яценюк уменьшил свой кортеж
Бывший премьер Яценюк уменьшил свой кортеж
скрин youtube

В четверг, 16 апреля, в Киеве политик Арсений Яценюк посетил заседание Печерского районного суда по делу Татьяны Черновол. Он прибыл к месту на автомобиле Toyota Sequoia и еще один такой же сопровождал экс-премьера в пути. Об этом сообщает Страна.

Читай также: В Украине стремительно подешевел газ для авто: Цены от 7,5 грн за литр

Ранее кортеж Арсения Яценюка был укомплектован четырьмя автомобилями. Сейчас же глава “Народного фронта“ перемещается по городу с более скромным кортежем. Ведь оплачивает его теперь не государство, а сам Яценюк.

Ранее сообщалось, что для нужд Национальной полиции закупят 200 кроссоверов.

Поделись:
Теги: Toyota Sequoia, Яценюк, кортеж
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
denis82    17.04.2020, 13:32
Оценка:  0
denis82
плохо, что куля до лба не долетела...
гость  (аноним)  17.04.2020, 12:58
Оценка:  0
гость
У синагоги деньги кончились?
Потому_что    17.04.2020, 12:55
Оценка:  0
Потому_что
Наверное отправил людей стену достраивать.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь