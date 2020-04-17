Бывший премьер Яценюк уменьшил свой кортеж

Арсений Яценюк не ездит больше на кортеже из четырех авто. В четверг, 16 апреля, он был замечен в сопровождении одного автомобиля.

В четверг, 16 апреля, в Киеве политик Арсений Яценюк посетил заседание Печерского районного суда по делу Татьяны Черновол. Он прибыл к месту на автомобиле Toyota Sequoia и еще один такой же сопровождал экс-премьера в пути. Об этом сообщает Страна.

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Ранее кортеж Арсения Яценюка был укомплектован четырьмя автомобилями. Сейчас же глава “Народного фронта“ перемещается по городу с более скромным кортежем. Ведь оплачивает его теперь не государство, а сам Яценюк.

Ранее сообщалось, что для нужд Национальной полиции закупят 200 кроссоверов.