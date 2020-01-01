Разработка под названием Dymaxion не получила серийного производства, но осталась на память потомкам.

Уникальный автомобиль штучного производства разработал в 1933 году Ричард Фулер. Название Dymaxion было придумано из трех основных характеристик, которые вложил в него создатель: “dynamic, maximum, tensio“ — “динамика, максимум, натяжение“.

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Внешний вид и характеристики авто были революционными для тех времен. Длина его составила 6,1 м, ездил автомобиль на трех колесах. Мотор располагался сзади, ведущими были передние два колеса, а единственное заднее было поворотным. Такая компоновка была достигнута при помощи рамы от родстера Ford, которую установили задом наперед.

Уникальный автомобиль из прошлого восстановили в США Wikipedia

Кузов автомобиля выполнен в виде капли, что повышает его аэродинамические характеристики. Ричард Фулер утверждал, что Dymaxion может выдавать максимальную скорость в 190 км/ч. Однако, зафиксированная скорость составила 140 км/ч. Такая скорость стала возможной благодаря 86-сильному двигателю от Ford и уникальной форме кузова.

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Всего Dymaxion был сконструирован в трех экземплярах. Первый стал жертвой ДТП, из-за которого погиб водитель и травмировались пассажиры. Его восстановили, но в итоге он сгорел в гараже, где хранился. Вторая машина долго скиталась по частным коллекциям и музеям, в итоге осев в Национальном автомобильном музее города Рено (США, штат Невада). Позже ему дали новую жизнь. Конструктор Норман Фостер воссоздал первоначальный вид машины на базе второго прототипа. Он был представлен в 2010 году. Восстановленное авто вернули в музей.

Уникальный автомобиль из прошлого восстановили в США Wikipedia

Ранее сообщалось, что первый гоночный Volkswagen выставлен на продажу.