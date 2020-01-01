Компания сосредоточит свое внимание на выпуске электрокаров.

Volkswagen не будет расширять ассортимент кроссоверов depositphotos

Немецкий лидер автопрома не планирует в ближайшем будущем расширение линейки кроссоверов и внедорожников. По словам главы отдела исследований Френка Велша, 14 моделей в линейке бренда достаточно. Об этом сообщает Автопром со ссылкой на иностранные СМИ.

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Volkswagen планирует сократить ассортимент автомобилей на масштабированной платформе MQB. На данный момент компания хранит в тайне, какие автомобили перестанут выпускать.

Вместо машин на двигателях внутреннего сгорания планируется выпуск электрокаров. Вероятнее всего, расширять будут линейку ID.

Ранее сообщалось, что Volkswagen компенсирует скандал с дизельными двигателями.