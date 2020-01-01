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Карантин в Киеве: Сколько человек не попали в город на Пасху

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Усиленные проверки на блокопстах дали результаты. В столицу не пустили всех, кто имел высокую температуру.
Карантин в Киеве: Сколько человек не попали в город на Пасху
Карантин в Киеве: Сколько человек не попали в город на Пасху
kyivcity.gov.ua

Временные ограничения, которые действовали в столице с 16 по 20 апреля, позволили задержать практически 60 человек с температурой. Об этом сообщил Виталий Кличко на онлайн-брифинге 21 апреля, во вторник.

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Напомним, с 00:00 16 апреля на въезде в Киев начали работу блокпосты, которые проверяли все транспортные средства. В команде с полицией работали медики, они измеряли температуру и всех, чья температура была выше 37,5 в город не пускали. В понедельник, 20 апреля, контроль ослабили.

Ранее сообщалось, что при въезде в Киев установили 10 блокпостов: Как они работают.

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Теги: мэр, Кличко, карантин, Киев
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