Карантин в Киеве: Сколько человек не попали в город на Пасху

Усиленные проверки на блокопстах дали результаты. В столицу не пустили всех, кто имел высокую температуру.

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Временные ограничения, которые действовали в столице с 16 по 20 апреля, позволили задержать практически 60 человек с температурой. Об этом сообщил Виталий Кличко на онлайн-брифинге 21 апреля, во вторник.

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Напомним, с 00:00 16 апреля на въезде в Киев начали работу блокпосты, которые проверяли все транспортные средства. В команде с полицией работали медики, они измеряли температуру и всех, чья температура была выше 37,5 в город не пускали. В понедельник, 20 апреля, контроль ослабили.

Ранее сообщалось, что при въезде в Киев установили 10 блокпостов: Как они работают.