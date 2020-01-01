На большинство автоуслуг наложен запрет из-за карантина, часть доступна онлайн. Срочные услуги можно оформить в сервисном центре МВД.

Что можно оформить в сервисных центрах МВД на карантине: Список hsc.gov.ua

Особый режим работы сервисных центров МВД сохранен до 11 мая из-за карантина. Однако, часть услуг доступна по предварительной записи. Об этом сообщается в Главном СЦ МВД в facebook.

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Какие услуги можно получить в дежурных центрах МВД по предварительной записи

Перерегистрировать, зарегистрировать или снять с учета ТС учреждений медицинской и дипломатической сфер

Перерегистрировать ТС и восстановить удостоверение водителя из-за их потери или кражи

Зарегистрировать новый автомобиль первый раз

Зарегистрировать новое грузовое ТС, автобус, прицеп (полуприцеп), которые принадлежат объектам критической инфраструктуры.

Особый режим работы сервисов продлится до 11 мая 2020 года. Часть услуг предоставляется на время карантина онлайн.

Ранее сообщалось, кто и как должен декларировать авто: пояснения НАПК.

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