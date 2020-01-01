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Что можно оформить в сервисных центрах МВД на карантине: Список

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На большинство автоуслуг наложен запрет из-за карантина, часть доступна онлайн. Срочные услуги можно оформить в сервисном центре МВД.
Что можно оформить в сервисных центрах МВД на карантине: Список
Что можно оформить в сервисных центрах МВД на карантине: Список
hsc.gov.ua

Особый режим работы сервисных центров МВД сохранен до 11 мая из-за карантина. Однако, часть услуг доступна по предварительной записи. Об этом сообщается в Главном СЦ МВД в facebook.

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Какие услуги можно получить в дежурных центрах МВД по предварительной записи 

  • Перерегистрировать, зарегистрировать или снять с учета ТС учреждений медицинской и дипломатической сфер
  • Перерегистрировать ТС и восстановить удостоверение водителя из-за их потери или кражи
  • Зарегистрировать новый автомобиль первый раз
  • Зарегистрировать новое грузовое ТС, автобус, прицеп (полуприцеп), которые принадлежат объектам критической инфраструктуры.

Особый режим работы сервисов продлится до 11 мая 2020 года. Часть услуг предоставляется на время карантина онлайн.

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Теги: МВД, сервис, карантин
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