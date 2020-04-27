Мэр сообщил сколько пассажиров перевозит наземный транспорт и что происходит в подземке, пока метро закрыто.

Метро на ремонте, спецпропусков 40 тыс: Кличко о транспорте и COVID-19 kyivcity.gov.ua

Общественный транспорт столицы ежедневно перевозит боле 40 тысяч пассажиров по спецпропускам. А в метро ведутся ремонтные работы в отсутствие пассажиров. Об этом сообщил Виталий Кличко в понедельник, 27 апреля, на онлайн-брифинге.

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В период действия карантина общественный транспорт перевозит пассажиров только по спецпропускам, а метро не работает вовсе. Около 40 тысяч людей пользуется наземным транспортом, все они сотрудники медицины, полиции и других стратегически важных предприятий.

По словам мэра, на ежедневную службу выпускается 300 единиц наземного городского транспорта. Маршруты формируются исходя из пассажиропотока, в часы «пик» количество транспорта увеличивают.

Обеспечивают его 11 транспортных депо. Там же обеспечивают обязательную дезинфекцию подвижного состава. Как перед выездом на линию, так и на протяжении дня. Кроме этого, все водители и кондукторы обеспечены средствами защиты – масками. За этим следят в каждом депо“ - подчеркнул Виталий Кличко.

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В метро проводятся ремонтные работы эскалаторов, вентиляционного и насосного оборудования, заменяют системы освещения.

На станции “Дворец спорта“ продолжаются ремонтные работы по замене колей. Ранее это делали только ночью и в очень сокращенные сроки. Сегодня есть возможность выполнять ремонт в дневное время“ – сообщим мэр.

Виталий Кличко опроверг информацию, что метро откроют 31 мая. Он напомнил, что карантин продлен до 11 мая, после этого будут рассмотрены дальнейшие действия. В том числе и об открытии метро.

Ранее сообщалось, что мэр Киева рассказал о ремонтных работах на дорогах и мостах столицы.

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