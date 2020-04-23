Мэр Киева рассказал о ремонтных работах на дорогах и мостах столицы
В четверг, 23 апреля, мэр Киева Виталий Кличко посетил ремонтные работы на Подольско-Воскресенском мостовом переходе. Асфальтирование дорожной части моста планируется в мае. Об этом мэр рассказал на онлайн-конференции.
Читай также: Подольско-Воскресенский мост в Киеве могут открыть уже в этом году - Кличко
Для подкрепления своих слов мэр показал видео с проверки состояния ремонтных работ.
Работы на мостовом переходе продолжаются. Разбирают старый вантовый мост, что бы оборудовать въезды на Верхний и Нижний Валы. “Демонтажные работы продлятся несколько недель“ – рассказал мэр.
Продолжается сооружение насыпи в районе Русановских садов и строительство мостов над ними. Там уже бетонируют установленный прогон моста со стороны Троещины.
Читай также: Движение на Подольско-Воскресенском мосту откроют к концу 2020 года - Кличко
Виталий Кличко сказал, что асфальтировать мостовой переход начнут в мае. В начале лета начнется установка новых вантов для моста. После последует демонтаж нижних частей временных опор, и мост станет на место. Мэр уточнил, что предпринимается все возможное для открытия автомобильного сообщения на мосту в этом году.
Ранее сообщалось, что продолжается усиленное мытье улиц Киева.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
Полная версия правил