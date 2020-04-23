Особое внимание он уделил Подольско-Воскресенскому мостовому переходу.

Мэр Киева рассказал о ремонтных работах на дорогах и мостах столицы скрин видео

В четверг, 23 апреля, мэр Киева Виталий Кличко посетил ремонтные работы на Подольско-Воскресенском мостовом переходе. Асфальтирование дорожной части моста планируется в мае. Об этом мэр рассказал на онлайн-конференции.

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Для подкрепления своих слов мэр показал видео с проверки состояния ремонтных работ.

Работы на мостовом переходе продолжаются. Разбирают старый вантовый мост, что бы оборудовать въезды на Верхний и Нижний Валы. “Демонтажные работы продлятся несколько недель“ – рассказал мэр.

Продолжается сооружение насыпи в районе Русановских садов и строительство мостов над ними. Там уже бетонируют установленный прогон моста со стороны Троещины.

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Виталий Кличко сказал, что асфальтировать мостовой переход начнут в мае. В начале лета начнется установка новых вантов для моста. После последует демонтаж нижних частей временных опор, и мост станет на место. Мэр уточнил, что предпринимается все возможное для открытия автомобильного сообщения на мосту в этом году.

Ранее сообщалось, что продолжается усиленное мытье улиц Киева.

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