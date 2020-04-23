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Мэр Киева рассказал о ремонтных работах на дорогах и мостах столицы

Комментариев: 2
Особое внимание он уделил Подольско-Воскресенскому мостовому переходу.
Мэр Киева рассказал о ремонтных работах на дорогах и мостах столицы
Мэр Киева рассказал о ремонтных работах на дорогах и мостах столицы
скрин видео

В четверг, 23 апреля, мэр Киева Виталий Кличко посетил ремонтные работы на Подольско-Воскресенском мостовом переходе. Асфальтирование дорожной части моста планируется в мае. Об этом мэр рассказал на онлайн-конференции.

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Для подкрепления своих слов мэр показал видео с проверки состояния ремонтных работ.

Работы на мостовом переходе продолжаются. Разбирают старый вантовый мост, что бы оборудовать въезды на Верхний и Нижний Валы.  “Демонтажные работы продлятся несколько недель“ – рассказал мэр.

Продолжается сооружение насыпи в районе Русановских садов и строительство мостов над ними. Там уже бетонируют установленный прогон моста со стороны Троещины.

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Виталий Кличко сказал, что асфальтировать мостовой переход начнут в мае. В начале лета начнется установка новых вантов для моста. После последует демонтаж нижних частей временных опор, и мост станет на место. Мэр уточнил, что предпринимается все возможное для открытия автомобильного сообщения на мосту в этом году.

Ранее сообщалось, что продолжается усиленное мытье улиц Киева.

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Теги: Киев, дорожные работы, ремонт
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Комментариев (3)
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reset_1    23.04.2020, 17:44
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reset_1
Кому-то мост, а кому-то гарячую воду отключили из за его строительства, на маписали на месяц.. а потом испытания и все лето нет гарячей воду, вот как-то так
гость  (аноним)  23.04.2020, 17:29
Оценка:  0
гость
Причем это выяснилось не при сдаче, а через год.
гость  (аноним)  23.04.2020, 17:04
Оценка:  0
гость
Туполева переделывают, после сдачи оказалось, что все сливные люки выше уровня асфальта на 5 см))))
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