От пандемии автоиндустрия Китая выиграет - СМИ

Кризис, который сформировался вследствие коронавирусной инфекции, может благоприятно повлиять на развитие автомобильного рынка Китая.

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, отрицательно сказался на многих мировых автоконцернах. Производство падает, как и сбыт. Об этом сообщает Автопром со ссылкой на иностранные СМИ.

Одним из основных моментов кризиса может стать “мыльный пузырь“, который лопнет: до кризиса в Европе и США автомобили покупали в кредит, что усложнит их погашение в текущей ситуации.

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Китайский рынок автомобилей пребывает в другой ситуации. Показатели на данный момент практически соответствуют докризисным.

Как сообщает иностранный источник, когда рынок в США “лопнет“, Китай подобная ситуация не коснется. Ведь большинство покупателей в КНР рассчитываются наличными за покупку авто. По информации источника, в ФРГ производство комплектующих для китайских заводов не прекращалось в карантин.

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Китай остается привлекательным для автоиндустрии и сейчас многие немецкие автомобильные концерны задумываются над тем, чтобы увеличить долю своего производства в КНР.

Ранее сообщалось, что транспортный портал электронных услуг расширил сервисы.

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