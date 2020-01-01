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Транспортный портал электронных услуг расширил сервисы

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Курс на цифровое развитие государственных услуг пополнился новыми сервисами.
Транспортный портал электронных услуг расширил сервисы
Транспортный портал электронных услуг расширил сервисы
e-transport.gov.ua

В Мининфраструктуры рассказали, что единый транспортный портал расширил свои сервисы. Теперь предлагается ряд новых услуг для ознакомления и пользования. Об этом сообщается на сайте Мининфраструктуры.

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Среди новых электронных сервисов теперь доступны:

  • Электронный кабинет моряка. В нем можно подать заявку на прохождение гос квалификационной комиссии, просмотреть свои собственные документы. Пока кабинет работает в тестовом режиме.
  • Сервис открытых данных транспортной сферы. Тут хранится актуальная статистика по реализованным разрешениям на международные грузоперевозки и их остатки, а также аналитика по эвакуированным гражданам;
  • Сервис электронного документооборота инфраструктуры отрасли для предприятий. Доступен как на ПК так и на смартфонах при помощи приложения;

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  • Электронный кабинет инспектора укртрансбезопасности, который внедряет функционал для фиксации фактов нарушения ПДД и остановок. А также о составленных актах и протоколах;
  • Чат-бот E-transport для Telegram, который осведомляет о крупных ремонтных работах Укравтодора.

“Мы продолжаем курс на цифровизацию транспортных сервисов в Украине и развиваем наш портал электронных услуг, на нем появилось пять новых сервисов“ – отметил Владислав Криклий.

Ранее сообщалось, что Рада может отменить штрафные баллы за нарушение ПДД.

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Теги: сервис, услуги, Украина, Мининфраструктуры
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