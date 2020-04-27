Доказательством вины водителя в разговоре по телефону за рулем может быть информация мобильного оператора.

Мобильный оператор может предоставить данные суду, что водитель говорил по телефону за рулем автомобиля. Об этом сообщается на портале Кассационного административного суда.

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Мобильный оператор по запросу профильных органов может доказать факт разговора по телефону за рулем авто. Примером ситуации послужило рассмотрение дела по обжалованию истцом штрафа за разговор по телефону.

Согласно требованиям п 2.9 “д“ ПДД Украины водителю запрещено во время вождения говорить по телефону держа его в руке. Исключение составляют водители оперативных ТС во время исполнения ими срочного служебного задания.

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Так, житель Житомирской области был задержан патрульной полицией в 2016 году. По факту нарушения ПДД (разговор по телефону) было судебное заседание, на котором водителя обязали оплатить штраф. На что ответчик решил обжаловать это решение в Кассационном административном суде. Однако, суд не удовлетворил прошение, оставив штраф обязательным к исполнению.

В ответе по иску Судом указано, что информация предоставленная оператором мобильной связи, которым воспользовался водитель, является основанием для вынесения решения о нарушении ПДД.

Использование телефона за рулем докажет оператор: Решение суда Скриншот

Ранее сообщалось, как легко проверить наличие штрафов за нарушение ПДД.

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