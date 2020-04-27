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Использование телефона за рулем докажет оператор: Решение суда

Комментариев: 2
Доказательством вины водителя в разговоре по телефону за рулем может быть информация мобильного оператора.
Использование телефона за рулем докажет оператор: Решение суда
Использование телефона за рулем докажет оператор: Решение суда
depositphotos

Мобильный оператор может предоставить данные суду, что водитель говорил по телефону за рулем автомобиля. Об этом сообщается на портале Кассационного административного суда.

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Мобильный оператор по запросу профильных органов может доказать факт разговора по телефону за рулем авто. Примером ситуации послужило рассмотрение дела по обжалованию истцом штрафа за разговор по телефону.

Согласно требованиям п 2.9 “д“ ПДД Украины водителю запрещено во время вождения говорить по телефону держа его в руке. Исключение составляют водители оперативных ТС во время исполнения ими срочного служебного задания.

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Так, житель Житомирской области был задержан патрульной полицией в 2016 году. По факту нарушения ПДД (разговор по телефону) было судебное заседание, на котором водителя обязали оплатить штраф. На что ответчик решил обжаловать это решение в Кассационном административном суде. Однако, суд не удовлетворил прошение, оставив штраф обязательным к исполнению.

В ответе по иску Судом  указано, что информация предоставленная оператором мобильной связи, которым воспользовался водитель, является основанием для вынесения решения о нарушении ПДД.

Использование телефона за рулем докажет оператор: Решение суда
Использование телефона за рулем докажет оператор: Решение суда
Скриншот

Ранее сообщалось, как легко проверить наличие штрафов за нарушение ПДД.

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Теги: суд, оператор мобильной связи, доказательство
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  27.04.2020, 17:34
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гость
а если я говорил по громкой связи? Или через гарнитуру.... ведь нет запрета на такой разговор... Толку с факта самого разговора - нужно подтверждение, что я держал трубку у уха... Как такое подтверждение даст оператор?
гость  (аноним)  27.04.2020, 17:29
Оценка:  0
гость
Хулигана за рулём, беспощадно бить рублём.
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