Как смягчение карантина повлияет на общественный транспорт в Киеве
Во вторник, 28 апреля, были рассмотрены смягчающие меры карантинных ограничений. Послабления планируются не ранее 12 мая и только для некоторых сфер деятельности. Об этом сообщил мэр Киева на онлайн-конференции.
Читай также: Украинский производитель представил автомобиль для дезинфекции
Изменения в работе общественного транспорта имеют туманные перспективы и будут зависеть от темпов снижения заболеваемости коронавирусом.
“Общественный транспорт на первом этапе продолжит свою работу в ограниченном режиме. Частный бизнес имеет право решить вопрос подвоза своих сотрудников на работу. Метро в столице откроется по решению правительства. А работа пригородного транспорта депутаты пообещали возобновить в первую очередь“ - заявил Виталий Кличко.
При этом, часть предприятий возобновит свою работу с 12 мая, если не будет наблюдаться роста зараженности COVID-19.
Ранее сообщалось как правильно проводить дезинфекцию личного авто.
Полная версия правил