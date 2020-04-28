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Как смягчение карантина повлияет на общественный транспорт в Киеве

Комментариев: 1
С 12 мая планируется ряд послаблений карантина в столице.
Как смягчение карантина повлияет на общественный транспорт в Киеве
Как смягчение карантина повлияет на общественный транспорт в Киеве
kyivcity

Во вторник, 28 апреля, были рассмотрены смягчающие меры карантинных ограничений. Послабления планируются не ранее 12 мая и только для некоторых сфер деятельности. Об этом сообщил мэр Киева на онлайн-конференции.

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Изменения в работе общественного транспорта имеют туманные перспективы и будут зависеть от темпов снижения заболеваемости коронавирусом.

“Общественный транспорт на первом этапе продолжит свою работу в ограниченном режиме. Частный бизнес имеет право решить вопрос подвоза своих сотрудников на работу. Метро в столице откроется по решению правительства. А работа пригородного транспорта депутаты пообещали возобновить в первую очередь“  - заявил Виталий Кличко.

При этом, часть предприятий возобновит свою работу с 12 мая, если не будет наблюдаться роста зараженности COVID-19.

Ранее сообщалось как правильно проводить дезинфекцию личного авто. 

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Теги: карантин, Киев, Выход, май
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  28.04.2020, 17:23
Оценка:  +1
гость
Я один не понял, на кой хрен эти послабления, которые они собираются ввести (открыть небольшие магазины, салоны и т.д.) и возобновление пригородного сообщения, если городской транспорт запускать они не планируют ???))) Это как - электричка до Киева есть, а по Киеву пиздячить пешком? ))
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