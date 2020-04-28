С 12 мая планируется ряд послаблений карантина в столице.

Как смягчение карантина повлияет на общественный транспорт в Киеве kyivcity

Во вторник, 28 апреля, были рассмотрены смягчающие меры карантинных ограничений. Послабления планируются не ранее 12 мая и только для некоторых сфер деятельности. Об этом сообщил мэр Киева на онлайн-конференции.

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Изменения в работе общественного транспорта имеют туманные перспективы и будут зависеть от темпов снижения заболеваемости коронавирусом.

“Общественный транспорт на первом этапе продолжит свою работу в ограниченном режиме. Частный бизнес имеет право решить вопрос подвоза своих сотрудников на работу. Метро в столице откроется по решению правительства. А работа пригородного транспорта депутаты пообещали возобновить в первую очередь“ - заявил Виталий Кличко.

При этом, часть предприятий возобновит свою работу с 12 мая, если не будет наблюдаться роста зараженности COVID-19.

Ранее сообщалось как правильно проводить дезинфекцию личного авто.