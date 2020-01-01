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Как правильно проводить дезинфекцию личного авто

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Пандемия коронавируса вынудила всех подробно изучать меры безопасности.
Как правильно проводить дезинфекцию личного авто
Как правильно проводить дезинфекцию личного авто
depositphotos

За рулем собственного автомобиля водитель не имеет постоянного контакта с людьми. Тем самым он снижает риск заболеть коронавирусом. Однако, обрабатывать салон не будет лишним, ведь вирус COVID-19 может жить на поверхностях несколько суток.

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Чтобы автомобиль не стал камерой хранения заразы, следует регулярно дезинфицировать салон. В зависимости от того, как часто вы пользуетесь машиной, обработка может быть регулярной или от случая к случаю.

Если вы ездите ежедневно на авто, то каждый раз дезинфицируйте салон с антисептиком, содержание спирта в котором не менее 70%. После дезинфекции проветрите салон 5-7 минут. Большее внимание уделите рулю, и всем механизмам, которыми пользуетесь регулярно.

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Если же автомобиль используется от случая к случаю, обрабатывать его можно раз в несколько дней, но обязательно перед поездкой.

В машину лучше положить запас защитных масок и антисептиков.

Ранее сообщалось, что в Киевтеплоэнерго испытали дроны в дезинфекции.

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Теги: дезинфекция, автомобиль, коронавирус, карантин
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