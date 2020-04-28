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Украинский производитель представил автомобиль для дезинфекции

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Корпорация "Богдан" разработала уникальный автомобиль для дезинфекции.
Украинский производитель представил автомобиль для дезинфекции
Украинский производитель представил автомобиль для дезинфекции
avtomir

Украинская корпорация “Богдан“ представила автомобиль для дезинфекции дорог и общественного транспорта. Об этом сообщает Автомир.

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Машина, созданная на базе шасси от Hyundai HD78, удобна для города, поскольку ее радиус разворота равен 6,5 м. Емкость для дезинфицирующего раствора вмещает в себя 3 кубических метра жидкости.

Машина может обрабатывать не только дорогу, по которой едет, но и полосы вдоль пути. С помощью двух операторов можно также производить дезинфекцию на расстоянии 30 метров от автомобиля.

Украинский производитель представил автомобиль для дезинфекции
Украинский производитель представил автомобиль для дезинфекции
avtomir

Ранее сообщалось, что в Киевтеплоэнерго испытали дроны в дезинфекции

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Теги: дезинфекция, автомобиль, Богдан
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Ходок  (аноним)  28.04.2020, 15:47
Оценка:  -3
Ходок
Класс. Горжусь своей страной. Такое "чудо" есть только у нас.
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