Корпорация "Богдан" разработала уникальный автомобиль для дезинфекции.

Украинская корпорация “Богдан“ представила автомобиль для дезинфекции дорог и общественного транспорта. Об этом сообщает Автомир.

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Машина, созданная на базе шасси от Hyundai HD78, удобна для города, поскольку ее радиус разворота равен 6,5 м. Емкость для дезинфицирующего раствора вмещает в себя 3 кубических метра жидкости.

Машина может обрабатывать не только дорогу, по которой едет, но и полосы вдоль пути. С помощью двух операторов можно также производить дезинфекцию на расстоянии 30 метров от автомобиля.

Украинский производитель представил автомобиль для дезинфекции avtomir

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