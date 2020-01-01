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Часть Борщаговского путепровода закроют на 4 месяца

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Часть путепровода в направлении Кольцевой дороги будет закрыта на ремонт.
Часть Борщаговского путепровода закроют на 4 месяца
Часть Борщаговского путепровода закроют на 4 месяца
depositphotos

Со 2 мая по 1 сентября на ремонт закроют участок Борщаговского путепровода в направлении Кольцевой дороги. Об этом сообщает КП “Киевавтодор“.

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На данный момент завершаются ремонтные работы на участке путепровода в направлении центра. С 1 мая откроется движение на всех полосах путепровода с проспекта Курбаса на проспект Гузара.

Объезд ремонтируемого участка предлагается осуществить по маршруту улиц:

Гетьмана – Голего – Нежинская-просп. Отрадный – 9 Мая – просп. Королева.

Или по проспекту Победы через улицу Святошинскую, Жмеринскую и Космоса.

Трамвайное полотно на участке отремонтировано, движение не будет ограничено.

Ранее сообщалось, где взять деньги на ремонт автомобиля во время карантина. 

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Теги: ремонт, путепровод, Киев
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