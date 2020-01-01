Украинский рынок коммерческих авто в апреле снизился на 40%
Регистраций коммерческих авто в апреле 2020 было на 40% меньше, чем в прошлом году.
В апреле на отечественном рынке зарегистрировали 519 новых коммерческих автомобилей. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года падение составило 40%. Об этом сообщает Автопром.
За первый квартал зарегистрировано 2,6 тыс новых коммерческих автомобилей, что на 22% меньше, чем годом ранее.
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В первой пятерке по регистрации:
- Renault - 139 единиц (-37%)
- Fiat – 58 единиц (-55%)
- Citroen – 54 машины (рост в два раза в сравнении с апрелем 2019 года)
- Ford - 44 авто (-18%)
- Peugeot – 36 единиц (-22%).
В условиях карантина сервисные центры МВД проводят регистрацию только новых транспортных средств и автомобилей специальных подразделений (медицины, коммунальщиков, химико-фармацевтической промышленности).
Ранее мы сообщали, что в Украине в 2020 году выросли продажи электромобилей. Лидером стал Nissan Leaf.
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