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Украинский рынок коммерческих авто в апреле снизился на 40%

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Регистраций коммерческих авто в апреле 2020 было на 40% меньше, чем в прошлом году.
Украинский рынок коммерческих авто в апреле снизился на 40%
Украинский рынок коммерческих авто в апреле снизился на 40%
depositphotos

В апреле на отечественном рынке зарегистрировали 519 новых коммерческих автомобилей. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года падение составило 40%. Об этом сообщает Автопром. 

За первый квартал зарегистрировано 2,6 тыс новых коммерческих автомобилей, что на 22% меньше, чем годом ранее.

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В первой пятерке по регистрации:

  • Renault  - 139 единиц (-37%)
  • Fiat – 58 единиц (-55%)
  • Citroen – 54 машины (рост в два раза в сравнении с апрелем 2019 года)
  • Ford -  44 авто (-18%)
  • Peugeot – 36 единиц (-22%).

В условиях карантина сервисные центры МВД проводят регистрацию только новых транспортных средств и автомобилей специальных подразделений (медицины, коммунальщиков, химико-фармацевтической промышленности).

Ранее мы сообщали, что в Украине в 2020 году выросли продажи электромобилей. Лидером стал Nissan Leaf.

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Теги: коммерческие авто, продажи, Украина
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