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В Украине продажи электромобилей выросли на треть

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Первым по популярности среди авто с электродвигателем по-прежнему остается Nissan Leaf.
В марте 2020 года было зарегистрировано 129 автомобилей Nissan Leaf, все б/у
В марте 2020 года было зарегистрировано 129 автомобилей Nissan Leaf, все б/у
Скриншот youtube

В Украине в 2020 году выросли продажи электромобилей, сообщает Униан со ссылкой на Укравтопром.

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Так, за январь - март текущего года было продано 1700 авто с электрическим двигателем, что на треть больше чем за аналогичный период прошлого года.

Всего за март было зарегистрировано 409 автомобилей с электромотором. Из них 86% - это авто с пробегом - 333 шт.

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По популярности среди украинцев авто с электрическим двигателем расположились

  • Nissan Leaf - 129 авто, все б/у,
  • Tesla Model S - 47 авто, 46 б/у, 1 новый,
  • Tesla Model 3 - 32 авто, все б/у,
  • Volkswagen е-Golf - 19 авто, все б/у,
  • коммерческий Renault Kangoo ZE - 19 авто, все б/у,
  • Audi E-Tron - 17 авто, все новые.

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Таким образом, в прошедшем месяце было зарегистрировано 53 новых автомобиля с электрическим двигателем. Это на 36% больше, чем по сравнению с регистрациями в марте 2019 года.

Ранее сообщалось, что теперь Tesla Model 3 будет рычать не хуже спорткаров: Видео.

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Теги: Tesla Model S, Tesla Model 3, Nissan Leaf
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  07.04.2020, 16:19
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гость
ANDREICH, як шо дуже б/у , то не скільки. Трошки росхренячина (вщєнт) але, як шо будеш брати -скидка.
ANDREICH    07.04.2020, 16:00
Оценка:  0
ANDREICH
а Porsche Taycan скільки?
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