В Украине продажи электромобилей выросли на треть
В Украине в 2020 году выросли продажи электромобилей, сообщает Униан со ссылкой на Укравтопром.
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Так, за январь - март текущего года было продано 1700 авто с электрическим двигателем, что на треть больше чем за аналогичный период прошлого года.
Всего за март было зарегистрировано 409 автомобилей с электромотором. Из них 86% - это авто с пробегом - 333 шт.
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По популярности среди украинцев авто с электрическим двигателем расположились
- Nissan Leaf - 129 авто, все б/у,
- Tesla Model S - 47 авто, 46 б/у, 1 новый,
- Tesla Model 3 - 32 авто, все б/у,
- Volkswagen е-Golf - 19 авто, все б/у,
- коммерческий Renault Kangoo ZE - 19 авто, все б/у,
- Audi E-Tron - 17 авто, все новые.
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Таким образом, в прошедшем месяце было зарегистрировано 53 новых автомобиля с электрическим двигателем. Это на 36% больше, чем по сравнению с регистрациями в марте 2019 года.
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