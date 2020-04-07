В Украине продажи электромобилей выросли на треть

Первым по популярности среди авто с электродвигателем по-прежнему остается Nissan Leaf.

В марте 2020 года было зарегистрировано 129 автомобилей Nissan Leaf, все б/у Скриншот youtube

В Украине в 2020 году выросли продажи электромобилей, сообщает Униан со ссылкой на Укравтопром.

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Так, за январь - март текущего года было продано 1700 авто с электрическим двигателем, что на треть больше чем за аналогичный период прошлого года.

Всего за март было зарегистрировано 409 автомобилей с электромотором. Из них 86% - это авто с пробегом - 333 шт.

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По популярности среди украинцев авто с электрическим двигателем расположились

Nissan Leaf - 129 авто, все б/у,

Tesla Model S - 47 авто, 46 б/у, 1 новый,

Tesla Model 3 - 32 авто, все б/у,

Volkswagen е-Golf - 19 авто, все б/у,

коммерческий Renault Kangoo ZE - 19 авто, все б/у,

Audi E-Tron - 17 авто, все новые.

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Таким образом, в прошедшем месяце было зарегистрировано 53 новых автомобиля с электрическим двигателем. Это на 36% больше, чем по сравнению с регистрациями в марте 2019 года.

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