"Ищут больных COVID-19": Актуальная карта блокпостов в Украине
Опубликована актуальная карта пунктов пропуска и контроля на территории Украины. Бригады медиков, полиции и нацгвардии ищут нарушителей карантина. Об этом сообщает портал СловоиДело.
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Задачей контрольно-пропускных пунктов является проверка водителей автомобилей на признаки Covid-19 и фиксация нарушений правил карантина. Пункты контроля есть во всех областях страны, они отображены на интерактивной карте.
Карантин из-за коронавирусной инфекции продлен решением Кабмина до 22 мая, но ряд смягчительных мер вступает в действие с 11 мая.
Ранее мы сообщали, что пункты пропуска на границе работают по-прежнему в ограниченном режиме. С 7 апреля не было увеличено или уменьшено количество пунктов.
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