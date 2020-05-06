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"Ищут больных COVID-19": Актуальная карта блокпостов в Украине

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С 6 апреля на дорогах Украины начали работу контрольно-пропускные пункты по проверке водителей и пассажиров на предмет признаков ОРВИ.
"Ищут больных COVID-19": Актуальная карта блокпостов в Украине
"Ищут больных COVID-19": Актуальная карта блокпостов в Украине
depositphotos

Опубликована актуальная карта пунктов пропуска и контроля на территории Украины. Бригады медиков, полиции и нацгвардии ищут нарушителей карантина. Об этом сообщает портал СловоиДело.

"Ищут больных COVID-19": Актуальная карта блокпостов в Украине
slovoidilo

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Задачей контрольно-пропускных пунктов является проверка водителей автомобилей на признаки Covid-19 и фиксация нарушений правил карантина. Пункты контроля есть во всех областях страны, они отображены на интерактивной карте.

Карантин из-за коронавирусной инфекции продлен решением Кабмина до 22 мая, но ряд смягчительных мер вступает в действие с 11 мая.

Ранее мы сообщали, что пункты пропуска на границе работают по-прежнему в ограниченном режиме. С 7 апреля не было увеличено или уменьшено количество пунктов. 

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Теги: карантин, КПП, контроль
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