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В апреле в Украине продали всего 38 электрокаров

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Такой объем регистрации авто в 14 раз ниже прошлогоднего периода.
В апреле в Украине продали всего 38 электрокаров
В апреле в Украине продали всего 38 электрокаров
depositphotos

В апреле на всю страну было зарегистрировано всего 38 электромобилей. Это в 14 раз меньше, чем в апреле 2019 и в 11 раз меньше, чем в марте 2020 года. Об этом сообщает Автопром.

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Причиной рекордного падения регистраций стал карантин и ограничения в работе сервисных центров МВД. Сейчас зарегистрировать можно только новый автомобиль. Подержанные авто, которые составляют большую часть всех регистраций, ждут окончания карантина и возобновления обычного режима работы центров МВД.

За первый квартал 2020 года было зарегистрировано 1747 электрокаров, из которых 1588 с пробегом и 159 новых.

Среди популярных автомобилей апреля: 

  • AUDI E-Tron – 10 регистраций.
  • BMW i3 и PORSCHE Taycan – по 7 регистраций.
  • HYUNDAI Ioniq Electric и JAGUAR I-Pace – по 4 регистрации.

Ранее мы сообщали, что до карантина рост продаж коммерческих автомобилей был в три раза больше в сравнении с 2019 годом. 

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гость  (аноним)  06.05.2020, 15:02
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В мае ожидаем продать 3,8 автомобиля.
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