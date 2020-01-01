Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Луцке появятся 29 новых автобусов для перевозки горожан

Комментариев: 0
На заемные средства Европейского инвестиционного банка будет улучшен городской транспорт.
В Луцке появятся 29 новых автобусов для перевозки горожан (иллюстративное фото)
В Луцке появятся 29 новых автобусов для перевозки горожан (иллюстративное фото)
depositphotos

Банк ЕС предоставил 4,36 миллиона гривен на закупку 29 автобусов для Луцка. Планируется, что с увеличением подвижного состава на маршрутах города, улучшится транспортная инфраструктура города. Об этом сообщается на портале Министерства инфраструктуры Украины.

Читай также: “Снова в бой“: В Днепре возобновит работу городской транспорт

Финансирование проводится в рамках проекта “Городской общественный транспорт Украины“ Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

27 апреля текущего года городской совет Луцка и автомобильная компания “Богдан Моторс“ подписали контракт на поставку подвижного состава в количестве 29 штук. 

Ранее мы сообщали, что несмотря на перенос старта запуска системы видеофиксации нарушени ПДД, штрафы могут прийти нарушителю уже в мае. 

Поделись:
Теги: Луцк, автобус, обновление, кредит
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь