На заемные средства Европейского инвестиционного банка будет улучшен городской транспорт.

В Луцке появятся 29 новых автобусов для перевозки горожан (иллюстративное фото) depositphotos

Банк ЕС предоставил 4,36 миллиона гривен на закупку 29 автобусов для Луцка. Планируется, что с увеличением подвижного состава на маршрутах города, улучшится транспортная инфраструктура города. Об этом сообщается на портале Министерства инфраструктуры Украины.

Читай также: “Снова в бой“: В Днепре возобновит работу городской транспорт

Финансирование проводится в рамках проекта “Городской общественный транспорт Украины“ Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

27 апреля текущего года городской совет Луцка и автомобильная компания “Богдан Моторс“ подписали контракт на поставку подвижного состава в количестве 29 штук.

Ранее мы сообщали, что несмотря на перенос старта запуска системы видеофиксации нарушени ПДД, штрафы могут прийти нарушителю уже в мае.