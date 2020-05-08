"Дождались": В МВД анонсировали открытие сервисных центров с 12 мая

Сервисные центры министерства внутренних дел и подразделения миграционной службы с 12 мая начнут возобновлять обычный режим работы.

Возврат к работе начнется с 12 мая. Обязательным условием станет отслеживание эпидемиологической ситуации в регионе и восстановление транспортного сообщения в городах Об этом сообщили МВД Украины в telegram.

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Подразделения ГМС и центры обслуживания граждан “Паспортный сервис“ расширят график работы и перечень услуг после открытия.

Центры будут работать с учетом соблюдения противоэпидемиологических норм. Рабочие места сотрудников будут оборудованы защитными перегородками, обязательной станет дезинфекция помещений и измерение температуры. Сотрудники и посетители с признаками ОРЗ или без защитной маски не будут допущены в помещение.

Ранее мы сообщали, что штрафы о нарушении ПДД начнут приходить на почту после окончания карантина.