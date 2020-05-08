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"Дождались": В МВД анонсировали открытие сервисных центров с 12 мая

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Сервисные центры министерства внутренних дел и подразделения миграционной службы с 12 мая начнут возобновлять обычный режим работы.
"Дождались": В МВД анонсировали открытие сервисных центров с 12 мая
"Дождались": В МВД анонсировали открытие сервисных центров с 12 мая
hsc.gov.ua

Возврат к работе начнется с 12 мая. Обязательным условием станет отслеживание эпидемиологической ситуации в регионе и восстановление транспортного сообщения в городах  Об этом сообщили  МВД Украины в telegram.

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 Подразделения ГМС и центры обслуживания граждан “Паспортный сервис“  расширят график работы и перечень услуг после открытия.

Центры будут работать с учетом соблюдения противоэпидемиологических норм. Рабочие места сотрудников будут оборудованы защитными перегородками, обязательной станет дезинфекция помещений и измерение температуры. Сотрудники и посетители с признаками ОРЗ или без защитной маски не будут допущены в помещение.

Ранее мы сообщали, что штрафы о нарушении ПДД начнут приходить на почту после окончания карантина. 

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Теги: МВД, карантин, работа
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гость  (аноним)  08.05.2020, 13:40
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Намёк на то, что бы у кого ещё осталось на счету бабло, быстрее съ...ёб...ыв...али на х...у...й?
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