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Автобусы "Богдан" оборудуют системой обеззараживания

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Заявку на получение патента компания "Богдан" подала в профильные органы.
Автобусы "Богдан" оборудуют системой обеззараживания
Автобусы "Богдан" оборудуют системой обеззараживания
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Компания “Богдан“ подала заявку на получение патента об установлении системы очищения и обеззараживания воздуха и поверхностей салона. Аналогов подобной системы в Украине нет. Об этом сообщает Автопром.

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Планируется, что после получения патента системы будут монтироваться на все автобусы, выпускаемые луцким “Богдан Моторс“. Обработка салона на маршруте планируется при помощи бактерицидного рециркулятора воздуха. В момент заезда в депо автобус будет обрабатываться бактерицидными безозоновыми кварцевыми лампами. Преимуществом таких ламп является эффективность в уничтожении вирусов, грибов, микроорганизмов и других инфекций.

Представители компании отметили, что система может быть монтирована и на подвижной состав с пробегом.

Ранее мы сообщали, что 29 автобусов закупит Луцк на заемные средства Европейского Инвестиционного банка. Заказ выполнит компания “Богдан моторс“. 

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Теги: Богдан, система, обеззараживание, патент
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гость  (аноним)  08.05.2020, 13:53
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Что-то не верится. Верится, что распилят необходимое бабло, а быдло будет ездить в сральниках.
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