Автобусы "Богдан" оборудуют системой обеззараживания

Заявку на получение патента компания "Богдан" подала в профильные органы.

Компания “Богдан“ подала заявку на получение патента об установлении системы очищения и обеззараживания воздуха и поверхностей салона. Аналогов подобной системы в Украине нет. Об этом сообщает Автопром.

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Планируется, что после получения патента системы будут монтироваться на все автобусы, выпускаемые луцким “Богдан Моторс“. Обработка салона на маршруте планируется при помощи бактерицидного рециркулятора воздуха. В момент заезда в депо автобус будет обрабатываться бактерицидными безозоновыми кварцевыми лампами. Преимуществом таких ламп является эффективность в уничтожении вирусов, грибов, микроорганизмов и других инфекций.

Представители компании отметили, что система может быть монтирована и на подвижной состав с пробегом.

Ранее мы сообщали, что 29 автобусов закупит Луцк на заемные средства Европейского Инвестиционного банка. Заказ выполнит компания “Богдан моторс“.