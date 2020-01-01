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Цены на топливо снизились на 1 грн/л за сутки: Эксперты

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С 7 на 8 мая цены на бензин и дизельное топливо снизились от 20 копеек до гривны.
Цены на топливо снизились на 1 грн/л за сутки: Эксперты
Цены на топливо снизились на 1 грн/л за сутки: Эксперты
depositphotos

Снижение стоимости топлива в диапазоне 0,2 – 1 грн за сутки 7-8 мая зафиксировала Консалтинговая компания “А-95“. Об этом сообщает enkorr. 

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Наибольшее снижение стоимости топлива наблюдалось в сети SOCAR на 0,6 -1 грн/л.

  • А-95 до 24, 99 грн/л.
  • А-92 до 23, 99 грн/л.
  • ДТ – до 23,99 грн/л.

Следующий порог падения показали сети “Параллель“ и Marshal – тут топливо можно купить на 50 копеек дешевле, дизель в Marshal даже на 60 коп/л дешевле.

Третье место по уровню снижения стоимости топлива заняли сети “Катрал“ и “Олас“. Бензин и дизель здесь можно купить на 20-40 копеек дешевле.

Цены на топливо снизились на 1 грн/л за сутки: Эксперты
Цены на топливо снизились на 1 грн/л за сутки: Эксперты
скриншот

Ранее мы сообщали, что “Укрзализныця“ закупит топливо по цене в 10,6 грн/л. 

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Теги: бензин, дизель, цена, снижение
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