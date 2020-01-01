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Права, техпаспорт и автогражданка теперь доступны в "Дие"

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Сегодня, 12 мая, автогражданка стала доступна в приложении для автомобилистов "Дия".
Права, техпаспорт и автогражданка теперь доступны в "Дие"
Права, техпаспорт и автогражданка теперь доступны в "Дие"
telegram/минцифры

Комплект документов для водителя: автогражданка, удостоверение водителя и техпаспорт теперь доступны в одном приложении “Дия“ . Об этом сообщается в официальном канале Минцифры в Telegram.

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Для правильной работы следует обновить приложение до версии 1.7.2. После обновления в меню техпаспорта появится бегущая строка. Розовым цветом отмечен действующий страховой полис, желтым его отсутствие или истекший срок действия.

Отображение автогражданки будет доступно исключительно владельцу автомобиля. Проверить полис можно с любого смартфона, где установлено приложение. При помощи QR-кода можно сверить документ с данными реестра.

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В министерстве акцентируют внимание на защите данных пользователей. Сообщается, что личные данные отображаются на сервере только в момент запроса приложением. В каналах передачи информации используется шифрование данных.

Ранее мы сообщали, что в минцифры опровергли “слив“ личных данных в сеть.

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Теги: Минцифры, автогражданка, приложение
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