Бензин подешевел на 2 грн за месяц – АМКУ

В течение 2020 года цена снизилась на 5 грн, за последний месяц на две гривны.

Цена бензина марки А-95 с начала года упала на 5, 33 грн/л, а за последний месяц на 2 грн/л. Об этом сообщает Антимонопольный комитет Украины.

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По данным АМКУ, 8 мая литр бензина А-95 стоил 17,45 грн/л, а дизельное топливо подешевело на 20% от начала года. Влияние на снижение цен оказал АМКУ, считают в ведомстве.

Глава АМКУ Юрий Терентьев отметил, что в комитете продолжают следить за ситуацией на рынке, так как топливо является одним из ключевых рынков для АМКУ с 2016 года.

По расчетам Нацбанка Украины из-за падения стоимости нефти, цены на бензин могут упасть на 10-15% по итогам 2020 года.

Рыночные войны стран ОПЕК против РФ и саудитов и экономический кризис, вызванный коронавирусной инфекцией обрушили цены на нефть, что в свою очередь послужило стимулом к снижению стоимости топлива.

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