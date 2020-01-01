Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Бензин подешевел на 2 грн за месяц – АМКУ

Комментариев: 0
В течение 2020 года цена снизилась на 5 грн, за последний месяц на две гривны.
Бензин подешевел на 2 грн за месяц – АМКУ
Бензин подешевел на 2 грн за месяц – АМКУ
depositphotos

Цена бензина марки А-95 с начала года упала на 5, 33 грн/л, а за последний месяц на 2 грн/л. Об этом сообщает Антимонопольный комитет Украины. 

Читай также: Военная техника, созданная в независимой Украине

По данным АМКУ, 8 мая литр бензина А-95 стоил 17,45 грн/л, а дизельное топливо подешевело на 20% от начала года. Влияние на снижение цен оказал АМКУ, считают в ведомстве.

Глава АМКУ Юрий Терентьев отметил, что в комитете продолжают следить за ситуацией на рынке, так как топливо является одним из ключевых рынков для АМКУ с 2016 года.

По расчетам Нацбанка Украины из-за падения стоимости нефти, цены на бензин могут упасть на 10-15% по итогам 2020 года.

Рыночные войны стран ОПЕК против РФ и саудитов и экономический кризис, вызванный коронавирусной инфекцией обрушили цены на нефть, что в свою очередь послужило стимулом к снижению стоимости топлива.

Ранее мы сообщали что составлен ТОП-5 современных автомобилей с классическим дизайном кузова. 

Поделись:
Теги: нефть, бензин, цена, АМКУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь