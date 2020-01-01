Автомобили классического вида, но с современной "душой".

Tesla Model S Shooting Brake

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Машина, созданная по заказу фаната Флориса де Раадта, который предпочитает такой тип кузова.

За переделку взялись профессионалы из Голландии. Фирма RemetzCar, в лице дизайнера Нильса ван Роя превратила из базового электрокара модели S в шутинг-брейк. Автомобиль получил темно-зеленый цвет. Планировалось к выпуску 20 подобных автомобилей, однако, на сегодня такой экземпляр единственный.

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Ferrari SP38

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Автомобиль, который выпустили 38м в линейке Ferrari Special Projects, был представлен в 2018 году. Созданный на базе от Ferrari 488 GTB с кузовом в духе F40, суперкар получил сдержанные черты. Внутри машина очень современна: V8 мотор в 670 лошадиных сил, разгоняется до сотни за 3 секунды, максимальная скорость 330 км/ч.

ТОП-5 классических авто последних лет скрин youtube

Rolls-Royce Sweptail

Единичный экземпляр автомобиля, стоимостью в 10 миллионов евро, был создан в 2017 году. Владелец неизвестен, однако пожелания к авто очевидны - машина воплощение духа 1930хх годов ушедшего века. Автомобиль представляет собой купе с прозрачной крышей и вытянутой кормой, производство заняло три года. Ценители называют Sweptail шедевром от кутюр.

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Aston Martin Vanquish Zagato

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Итальянское ателье Zagato, которому более ста лет, “приложило руки“ не к одному авто марки Aston Martin. В 2016 году был представлен двухдверный концепт-кар Vanquish Zagato. В 2017 на базе первой модели были представлены 4 модификации кузова. Всем моделям авто планировалось установить 600 сильный двигатель, а тираж ограничить количеством не более 100 штук каждого вида.

Land Rover Adventum Coupe

Машину проектировали в 2019 году в студии Niels van Roij Design (Лондон). Машина стала усовершенствованным вариантом представленного в 2018 году трехдверного Range Rover SV Coupe. Его выпускали к 70летию марки и планировали тираж в размере тысячи внедорожников. Однако, проект не был реализован. В Adventum Coupe компрессорный V-8 двигатель, мощностью 525 лошадиных сил. Тираж этой модели планируется в размере 100 штук.

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