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В Украине выросли продажи китайских автомобилей

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Рост продаж китайских авто за четыре месяца текущего года составил 25% по отношению к 2019 году.
В Украине выросли продажи китайских автомобилей
В Украине выросли продажи китайских автомобилей
depositphotos

За первые четыре месяца 2020 года рост регистраций автомобилей из Поднебесной составил 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  За этот период украинцы приобрели 945 единиц китайских ТС. Об этом сообщает Автопром.

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Основное количество регистраций пришлось на легковушки – 894 штуки.

Самой популярной маркой авто из Китая остается CHERY. Зарегистрировано 512 легковых автомобилей этой марки из которых 234 единицы пришлось на топовый кроссовер CHERY Tiggo 2.

Пятерка лидеров выглядит так:

  • CHERY 512 регистраций.
  • HAVAL – 216 реализованных ТС.
  • FAW – 71 регистрация.
  • JAC – 49 машин нашли своего владельца.
  • Легковушки китайского производства VOLVO (S90) – 12 регистраций.

Ранее мы сообщали, что падения цен на авто в Украине следует ждать осенью. Диапазон снижения стоимости 15-20%.

 

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Теги: китайские авто, покупка, Украина
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