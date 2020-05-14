Киев не будет повышать тарифы на проезд в общественном транспорте - Кличко

Мер опроверг информацию о возможном подорожании проезда в столичном транспорте.

Мер столицы Виталий Кличко заявил о том, что тарифы на проезд в общественном транспорте столицы останутся прежними. Об этом он заявил во время очередного брифинга в четверг, 14 мая.

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“Мы не рассматриваем вопрос повышения тарифов на проезд в общественном транспорте столицы. Для нас сейчас главное - без эксцессов восстановить полноценную работу транспорта“ - отметил мер.

Виталий Кличко призвал киевлян пользоваться общественным транспортом только для проезда на работу и назад.

Мы до сих пор не застрахованы от инфекционного взрыва. Подчеркну, что предприятие Киевпастранс продолжает дезинфекцию подвижного состава - подытожил Кличко

Ранее Кличко рассказал, что для дезинфекции Киева применяются дроны.