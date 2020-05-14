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Киев не будет повышать тарифы на проезд в общественном транспорте - Кличко

Комментариев: 2
Мер опроверг информацию о возможном подорожании проезда в столичном транспорте.
Мер столицы Виталий Кличко
Мер столицы Виталий Кличко
Скриншот

Мер столицы Виталий Кличко заявил о том, что тарифы на проезд в общественном транспорте столицы останутся прежними. Об этом он заявил во время очередного брифинга в четверг, 14 мая. 

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“Мы не рассматриваем вопрос повышения тарифов на проезд в общественном транспорте столицы. Для нас сейчас главное - без эксцессов восстановить полноценную работу транспорта“ - отметил мер.

Виталий Кличко призвал киевлян пользоваться общественным транспортом только для проезда на работу и назад. 

Мы до сих пор не застрахованы от инфекционного взрыва. Подчеркну, что предприятие Киевпастранс продолжает дезинфекцию подвижного состава - подытожил Кличко

Ранее Кличко рассказал, что для дезинфекции Киева применяются дроны.

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Теги: Виталий Кличко, проезд, тарифы, общественный транспорт
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Комментариев (2)
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dиk    14.05.2020, 14:25
Оценка:  0
dиk
Я такое уже слышал перед ценой в 8 грн.
гость  (аноним)  14.05.2020, 14:10
Оценка:  +1
гость
Пора закинуть удочку и посмотреть на реакцию населения?
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