Страх заразиться COVID-19 заставит людей покупать личное авто: Прогноз

После возобновления работы общественного транспорта риск заражения в нем будет выше, чем в личном авто.

Даже после снятия ограничений на работу общественного транспорта риск заразиться вирусом в нем будет выше, чем в личном авто. Поэтому спрос на индивидуальные средства передвижения будет расти. Об этом сообщил глава Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко в Facebook.

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Рост купли автомобилей уже наблюдается в США, Европе и Азии. Даже самые большие приверженцы городского транспорта пересаживаются на личный. В ситуации с индивидуальным транспортом в Украине эксперт выделил несколько важных моментов.

Увеличение импорта и продаж б/у авто. Олег Назаренко считает, что приобретение автомобиля станет следующим после покупки продуктов, медикаментов и средств защиты.

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Активно начнет развиваться сервис кредитования с низкими процентами. Не все украинцы могут позволить себе приобрести даже подержанный автомобиль.

В стране упадет спрос на услуги такси, а сервис аренды авто начнет активно пользоваться спросом.

Вы продизенфицировали при получении арендованное авто и можете годами не беспокоится о безопасности себя и семьи, а садясь в такси Вы не можете знать, что 5 минут назад на этом же такси привезли в больницу заражённого человека“ – отметил Олег Назаренко.

Как следствие, увеличатся пробки на дорогах страны. Поэтому уже сейчас следует заниматься вопросом подготовки трасс.

Также Олег Назаренко считает, что не только машин станет больше. Любое транспортное средство, будь то велосипед или мопед, станут пользоваться огромной популярностью.

Ранее мы сообщали, что мер Киева опроверг информацию о возможном подорожании проезда в столичном транспорте.