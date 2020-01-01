Запрет на въезд крупногабаритного транспорта в Киев не помог. Столица "стоит" в пробках.

Въезд грузовикам в Киев запретили, но пробок меньше не стало depositphotos

Ограничение на въезд крупногабаритного транспорта в Киев вступило в действие 18 мая. Такое решение в горсовете Киева приняли с целью разгрузки дорог на период карантина и до возобновления работы городского транспорта. Об этом сообщается на сайте КГГА.

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Ограничили въезд в столицу на Житомирском, Бориспольском, Одесском и Гостомельском шоссе. Въезд запретили в утренние (с 7 до 10) и вечерние часы (с 17 до 20).

Однако, утром в понедельник, 18 мая, стало понятно, что такая мера властей не спасает положение в городе. На картах сервиса Google Maps видно, что практически все мосты между правым и левым берегом Киева заблокированы пробками. На проспекте Броварском и бульваре Перова (при подъезде к Южному мосту), и на подъездах к мосту Патона все “стоит“ по причине пробок.

Въезд грузовикам в Киев запретили, но пробок меньше не стало google maps

Ранее мы сообщали, что в Киевской области полицейский велопатруль возобновил сезон работы.