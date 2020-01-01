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В Украине система видеофиксации на дорогах заработает 1 июня - Геращенко

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Перенос начала работы системы видеофиксации связан с карантином.
В Украине система видеофиксации на дорогах заработает 1 июня - Геращенко
В Украине система видеофиксации на дорогах заработает 1 июня - Геращенко
facebook/АнтонГеращенко

Запуск системы видеофиксации нарушений ПДД планируется 1 июня. Об этом сообщил заместитель министра МВД Антон Геращенко в интервью Сегодня.

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Задержка связана с карантином и вспышкой коронавируса на полиграфическом комбинате “Украина“, который занимается выпуском “писем счастья“. Также Антон Геращенко отметил, что в помещении не могут находиться 20 полицейских. Ведь коронавирус еще бушует, а большие скопления людей в закрытом помещении могут привести к новой вспышке заболеваемости. 

Замминистра отметил, что систему вводят для снижения смертности от аварий на дорогах.

Сейчас на улицах Украины гибнет примерно 3300 людей в год, травмируется около 30 тыс., 5-6 тыс. человек становятся инвалидами“ – сообщил Антон Геращенко. 

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На 2020 год планируется установка 270 камер в Киеве и на дорогах государственного значения, 50 из них уже сейчас работают в тестовом режиме. В отдаленной перспективе камер может быть до шести тысяч. Однако Антон Геращенко считает, что необходимости в установке такого количества камер нет. 

Ранее мы сообщали, что Криклий рассказал о подготовке к старту системы видеофиксации. 

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Теги: видеофиксация, ПДД, камера, Геращенко
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