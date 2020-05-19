Транспортный коллапс в Киеве продолжается, движение затруднено.

"Утро начинается не с кофе": Киев сковали очереди из машин и людей dtp.kiev

Утром во вторник, 19 мая, в Киеве наблюдаются сложности в перемещении по городу. Пробки из машин сковали столицу как на правом, так и на левом берегу.

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Заблокировано движение на трех мостах: Дарницком, Патона и Метро. Проспекты Бандеры, Правды, Космонавта Комарова, Правды также “стоят“ в пробках.

"Утро начинается не с кофе": Киев сковали очереди из машин и людей google maps

Очереди на общественный транспорт отстаивают и горожане без личных ТС. На Троещине стали традицией утренние очереди на 114 автобус.

"Утро начинается не с кофе": Киев сковали очереди из машин и людей KyivOperativ

Ранее мы сообщали, что в Киеве зафиксированы огромные очереди на транспорт.