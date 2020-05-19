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"Утро начинается не с кофе": Киев сковали очереди из машин и людей

Комментариев: 2
Транспортный коллапс в Киеве продолжается, движение затруднено.
"Утро начинается не с кофе": Киев сковали очереди из машин и людей
"Утро начинается не с кофе": Киев сковали очереди из машин и людей
dtp.kiev

Утром во вторник, 19 мая, в Киеве наблюдаются сложности в перемещении по городу. Пробки из машин сковали столицу как на правом, так и на левом берегу.

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Заблокировано движение на трех мостах: Дарницком, Патона и Метро. Проспекты Бандеры, Правды, Космонавта Комарова, Правды также “стоят“ в пробках. 

"Утро начинается не с кофе": Киев сковали очереди из машин и людей
google maps

Очереди на общественный транспорт отстаивают и горожане без личных ТС. На Троещине стали традицией утренние очереди на 114 автобус.

"Утро начинается не с кофе": Киев сковали очереди из машин и людей
KyivOperativ

Ранее мы сообщали, что в Киеве зафиксированы огромные очереди на транспорт. 

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Теги: Киев, очередь, общественный транспорт, пробки
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  19.05.2020, 10:31
Оценка:  0
гость
Утро начинается с минета. Мне телка в 7 утра отлично отсосала. И когда я кончил ей в рот,то сказал:глотай, Маринка,это микстура от коронавируса! А кофе для ебaнaтов
thebestdraw    19.05.2020, 10:39
Оценка:  0
thebestdraw
да. Я тоже так утро на работе начинаю. Хорошо, когда есть личная секретарша.
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