Сколько потерял автомобильный рынок Европы из-за Covid-19: Цифры

Европейцы покупали в апреле автомобилей на 76,3% меньше .

В апреле 2020 года в Европе регистрировали новых легковых автомобилей на 76,3% меньше, чем в прошлогоднем периоде. Об этом сообщает Автопром.

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Апрель стал первым полным месяцем, который прошел в рамках карантинных ограничений. По причине закрытия автосалонов количество купленных авто с 1 143 046 единиц в 2019 году упало до 270 682 единиц в 2020 году.

Наибольшее падение отмечено в странах, где вспышка COVID-19 была самой сильной. В Италии и Испании падение продаж составило 97,6% и 96,5% соответственно. Третье место заняла Франция. Тут регистрации снизились на 88,8%. В Германии спрос упал на 61,1% по сравнению с прошлогодним периодом.

В тройке лидеров по количеству регистраций новых легковых авто в апреле заняли:

Германия – 120 840 авто.

Франция – 20 997 авто.

Швеция – 18 997 авто.

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Касательно европейских производителей авто тройка лидеров выглядит так:

VW Group – 77 862 реализованных единиц в апреле (-72,7% в сравнении с апрелем 2019 года).

PSA Group – 36 718 единиц (-81,2%).

RENAULT Group – 27 740 единиц (-79%).

В период с января по апрель 2020 года в Европейском Союзе спрос на легковые авто сократился на 38,5% из-за негативного влияния коронавируса на результаты марта и апреля. Среди самых крупных рынков ЕС отмечено двухкратное падение: Италия -50,7%, Испания -48,9% и Франция -48,0%. В Германии спрос сократился на 31%.

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