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Сколько потерял автомобильный рынок Европы из-за Covid-19: Цифры

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Европейцы покупали в апреле автомобилей на 76,3% меньше .
Сколько потерял автомобильный рынок Европы из-за Covid-19: Цифры
Сколько потерял автомобильный рынок Европы из-за Covid-19: Цифры
depositphotos

В апреле 2020 года в Европе регистрировали новых легковых автомобилей на 76,3% меньше, чем в прошлогоднем периоде. Об этом сообщает Автопром.

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Апрель стал первым полным месяцем, который прошел в рамках карантинных ограничений. По причине закрытия автосалонов количество купленных авто с 1 143 046 единиц в 2019 году упало до 270 682 единиц в 2020 году.

Наибольшее падение отмечено в странах, где вспышка COVID-19 была самой сильной. В Италии и Испании падение продаж составило 97,6% и 96,5% соответственно. Третье место заняла Франция. Тут регистрации снизились на 88,8%. В Германии спрос упал на 61,1% по сравнению с прошлогодним периодом.

В тройке лидеров по количеству регистраций новых легковых авто в апреле заняли:

  • Германия – 120 840 авто.
  • Франция – 20 997 авто.
  • Швеция – 18 997 авто.

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Касательно европейских производителей авто тройка лидеров выглядит так:

  • VW Group – 77 862 реализованных единиц в апреле (-72,7% в сравнении с апрелем 2019 года).
  • PSA Group – 36 718 единиц (-81,2%).
  • RENAULT Group – 27 740 единиц (-79%).

В период с января по апрель 2020 года в Европейском Союзе спрос на легковые авто сократился на 38,5% из-за негативного влияния коронавируса на результаты марта и апреля. Среди самых крупных рынков ЕС отмечено двухкратное падение: Италия -50,7%, Испания -48,9% и Франция -48,0%. В Германии спрос сократился на 31%.

Ранее мы сообщали, что эксперты прогнозируют падение цен на автомобили в Украине в размере 20%. 

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Теги: ЕС, автопром, карантин, кризис
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