В Украине появятся зеленые номера для авто

Зеленые номера будут устанавливаться на электромобилях.

Для автомобилей на электротяге будет использоваться зеленый номерной знак с буквосочетанием “ZE“ в конце. Об этом сообщил замминистра Минэкономэнерго Алексей Рябчин в Facebook.

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Соответствующие изменения были внесены в Национальный стандарт Украины (ДСТУ).

Изменения затронут и номерные знаки лицензированных электротакси. Цвет знака будет желтым, а в конце будет буквосочетание “TV“.

Речь идет про законопроект №10405 о введении специальных номерных знаков для электромобилей. Закон был принят в 2019 году, на его реализацию выделялось полгода.

По истечению срока требовалось ввести номера для электромобилей с зеленым цветом шрифта, а также оформить требования для парковочных мест авто без двигателя внутреннего сгорания; ввести серию дорожных знаков для электромобилей.

Ранее мы сообщали, что в Украине станет выгодно производить и покупать электрокары. Законопроект, стимулирующий производство и покупку автомобилей на электротяге, зарегистрирован в ВРУ.