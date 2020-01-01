Самые востребованные авто в Украине за первый квартал 2020 года
Украинский рейтинг покупаемости автомобилей с пробегом за первый квартал текущего года представили специалисты по продаже авто. Об этом сообщает портал Авто.Риа.
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Значительное влияние на регистрацию авто с пробегом оказал карантин, который в марте, апреле и начале мая ограничил работу сервисных центров МВД. Автомобили б/у нельзя было зарегистрировать в этот период, что значительно снизило объемы регистраций транспортных средств.
На первом месте среди самых популярных б/у авто оказался Volkswagen Passat, за ним вплотную следует Daewoo Lanos, на почетном третьем месте Skoda Octavia.
Также в 20-ку самых востребованных автомобилей с пробегом вошли:
- ВАЗ-2109/99
- VW Golf
- Renault Megane
- Skoda Fabia
- Chevrolet Aveo
- Ford Focus
- Ціни Opel Astra
- ВАЗ-2107
- ВАЗ-2106
- Toyota Camry
- VW Transporter
- Renault Kangoo
- ЗАЗ Славута
- Opel Vectra
- Chevrolet Lacetti
- Mitsubishi Lancer
- Audi A6
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За первый квартал 2020 года больше всего было куплено седанов (70 тысяч) и универсалов (63 тысячи). Хетчбеков купили 37 тысяч единиц.
Среди перепроданных легковушек в 2020 году имели бензиновый двигатель 44%, ГБО было установлено у 26,5% авто, а дизельных машин оказалось 28,6%. Электрокары покупались в 0,5% случаев, а гибриды в 0,4%.
Ранее мы сообщали, что в апреле в Украине продали всего 38 электрокаров.
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