"В честь Стирлинга Мосса": В Maserati показали новый суперкар

Оригинальным дизайном в компании напомнили о британском гонщике, который одержал победу на Гран-при Монако в 1956 году.

В Maserati опубликовали новые снимки прототипа суперкара MC20, презентация которого запланирована на конец 2020 года. Серийный кузов отличается оригинальным камуфляжем, выполненным в честь легендарного гонщика.

Соответствующие снимки опубликованы на официальной странице Maserati в Facebook.

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Напомним, Стирлинг Мосс умер 12 апреля 2020 года в возрасте 90 лет. Гонщик неоднократно водил Maserati, завоевывая победы. Например, в 1956 году за рулем Maserati 250F в Монако.

Мосс слева с Иннес Айрлендом в 1961 году wikipedia.org

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Информации о новом суперкаре MC20 практически нет. Неизвестно даже, каким будет двигатель. По одной версии авто достанется битурбомотор V6 2.9 от Alfa Romeo, по другой - “шестерка“. При этом производитель утверждает, что “движок“ полностью разработан Maserati без привлечения сторонних специалистов.

Ранее сообщалось о том, что в самом центре Киеве неожиданно загорелся Maserati.