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Поэтапное возобновление работы транспорта начнется с 22 мая – Криклий

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Ослабление карантинных мер в работе транспорта будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.
Поэтапное возобновление работы транспорта начнется с 22 мая – Криклий
Поэтапное возобновление работы транспорта начнется с 22 мая – Криклий
Wikipedia

В среду, 20 мая, правительство приняло решение о начале постепеноого востановления работы транспорта. Об этом сообщил министр Мининфраструктуры Владислав Криклий.

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Основным условием возобновления работы станет ситуация с заболеваемостью в регионе. Если в регионе на протяжении 7 дней на 100 000 населения насчитывается в среднем менее 12 новых случаев коронавируса, среднее количество ПЦР и ИФА тестов менее 12, а загруженность коек в больницах составляет менее 50%, то можно ослаблять противоэпидемиологические мероприятия и постепенно восстанавливать работу транспорта.

Поэтапное возобновление работы транспорта начнется с 22 мая – Криклий
Поэтапное возобновление работы транспорта начнется с 22 мая – Криклий
Скриншот

Обязательными при этом остаются требования к мерам безопасности:

  • Масочный режим
  • Температурометрия сотрудников.
  • Регулярная дезинфекция транспорта

Карантин при этом продлили до 22 июня.

Поэтапное возобновление работы транспорта начнется с 22 мая – Криклий
Поэтапное возобновление работы транспорта начнется с 22 мая – Криклий
mtu.gov.ua

Ранее мы сообщали, что в Кабмине пообещали взяться за нелегальные такси.

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Теги: транспорт, Украина, карантин
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