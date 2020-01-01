Ослабление карантинных мер в работе транспорта будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

В среду, 20 мая, правительство приняло решение о начале постепеноого востановления работы транспорта. Об этом сообщил министр Мининфраструктуры Владислав Криклий.

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Основным условием возобновления работы станет ситуация с заболеваемостью в регионе. Если в регионе на протяжении 7 дней на 100 000 населения насчитывается в среднем менее 12 новых случаев коронавируса, среднее количество ПЦР и ИФА тестов менее 12, а загруженность коек в больницах составляет менее 50%, то можно ослаблять противоэпидемиологические мероприятия и постепенно восстанавливать работу транспорта.

Поэтапное возобновление работы транспорта начнется с 22 мая – Криклий Скриншот

Обязательными при этом остаются требования к мерам безопасности:

Масочный режим

Температурометрия сотрудников.

Регулярная дезинфекция транспорта

Карантин при этом продлили до 22 июня.

Поэтапное возобновление работы транспорта начнется с 22 мая – Криклий mtu.gov.ua

Ранее мы сообщали, что в Кабмине пообещали взяться за нелегальные такси.