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Заменят ли маршрутки на автобусы: Прогноз эксперта

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Как могут реализовать модель замены общественного транспорта в Украине расскажет эксперт.
Заменят ли маршрутки на автобусы: Прогноз эксперта (иллюстративное фото)
Заменят ли маршрутки на автобусы: Прогноз эксперта (иллюстративное фото)
depositphotos

Владислав Криклий в интервью одному из СМИ сообщил, что Мининфраструктуры предлагает ввести новую модель общественного транспорта. Между тем эксперты отмечают, что даже в самом министерстве нет плана реализации задуманного.  Об этом сообщает портал Слово и Дело.

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Эксперт отметил, что Владислав Криклий озвучил прогрессивные идеи, однако действия его направлены на обратное. Так, в январе министерством инфраструктуры были ограничены сроки  эксплуатации троллейбусов до 10 лет и трамваев до 15 лет. В Европе же троллейбусы используют 30 лет, а трамваи 50.

При этом у нас даже на городских маршрутах ездят маршрутки 2002 года выпуска, которым уже 18 лет и которые разваливаются. При том, что сроки эксплуатации автобусов в Европе редко превышают 15 лет, министра не волнует“ – добавил Кава.

По мнению эксперта, в Украине возможна новая модель общественного транспорта только в случае наращивания большого парка муниципального подвижного состава. В некоторых городах страны уже сейчас картина работы транспорта приближена к той, которую описывает министр Владислав Криклий. В Виннице, Ивано-Франковске и Кременчуге сегодня увеличен парк муниципального транспорта, а пассажиры получают качественный сервис.

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Александ Кава отметил, что перегрузки в работе транспорта в момент замены не было. В Виннице сегодня горожане отдают предпочтение именно городскому транспорту, который в часы пик ходит с регулярностью в 50-90 секунд.

Александ Кава считает, что применяя опыт других городов и европейские модели, на замену модели общественного транспорта могло бы уйти 2-3 года.

Ранее мы сообщали, что опубликован план запуска общественного транспорта в Украине, но он требует согласования с Министерством здравоохранения Украины. 

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Теги: общественный транспорт, маршрутка, автобус
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Комментариев (2)
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zadneprohodchik    19.05.2020, 17:51
Оценка:  0
zadneprohodchik
давно пока эти вонючки желтые запретить
гость  (аноним)  19.05.2020, 17:46
Оценка:  -1
гость
Усиленно готовят пассажиров к подорожанию проезда в разы? Сначала подорожает проезд, потом на эти деньги купят новый трамвай?
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