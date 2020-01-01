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ТОП-10 страховых компаний в сфере страхования авто - МТСБУ

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В бюро подвели итоги работы первого квартала 2020 года.
ТОП-10 страховых компаний в сфере страхования авто - МТСБУ
ТОП-10 страховых компаний в сфере страхования авто - МТСБУ
depositphotos

Рейтинг страховых компаний, работающих в сфере обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, составили в МТСБУ. Об этом сообщается на сайте бюро.

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Лидерами по количеству заключенных договоров и сумм премий стали“Тас“, “Оранта“ и “УПСК“. 

Среди лидеров по количеству и сумм выплат стали “Тас“, “Оранта“ и “Ю.Ес.Ай“

Срок урегулирования страховых требований за ущерб, оказанный имуществу, составил 69 дней, сократившись на 1 день в сравнении с 2019 годом.

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Срок выплат по системе прямого урегулирования убытков ускорился на 6 дней, составив 41 день.

В первом квартале 2020 года в МТСБУ обратились 430 потерпевших и страховщиков с жалобами на действия страховых компаний. Это на 77 жалоб больше, чем в предыдущем 4 квартале 2019 года. Самый большой уровень жалоб зафиксирован на страховую компанию “Омега“ – 17,7%.

Генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко прокомментировал:

Очень приятно отмечать постоянное сокращение сроков урегулирования, особенно четко это заметно относительно требований, оплаченных в системе прямого урегулирования убытков. 

Остается актуальным вопрос жалоб на страховщиков. Мы планируем постепенно свести на ноль жалобы, связанные с задержкой компенсации за ущерб“.

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Теги: страховка, МТСБУ, топ
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