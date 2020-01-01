Переключиться на мобильную версию
Тренды:

"С 23 мая восстановит работу наземный транспорт, а с 25 – метро" – Кличко

Комментариев: 0
Средства личной защиты никто не отменял.
"С 23 мая восстановит работу наземный транспорт, а с 25 – метро" – Кличко
"С 23 мая восстановит работу наземный транспорт, а с 25 – метро" – Кличко
Скриншот

В рамках этапа послабления карантина в Киеве откроют наземный общественный транспорт с 23 мая, а метро возобновит работу в обычном режиме с 25 мая. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время пресс-конференции.

Читай также: Поэтапное возобновление работы транспорта начнется с 22 мая – Криклий

При этом сохраняется масочный режим и использование дезинфекторов.

Помимо транспорта возобновят работу промышленные рынки и сельскохозяйственные ярмарки с 25 мая.

Также с 1 июня откроются:

  • детские садики и школы для выпускников 11х классов (для сдачи ЗНО);
  • ВУЗы и колледжи для выпускников и поступающих;
  • ДЮСШ, спортивные комплексы, фитнес-центры без зоны бассейнов;
  • зоны отдыха и пляжи возле водоемов.

Все послабления будут введены в случае сохранения эпидемиологической ситуации.

Ранее мы сообщали, что министр МВД Арсен Аваков анонсировал запуск работы системы видеофиксации нарушений ПДД с 1 июня. 

Поделись:
Теги: транспорт, метро, Киев, Кличко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь