Средства личной защиты никто не отменял.

"С 23 мая восстановит работу наземный транспорт, а с 25 – метро" – Кличко Скриншот

В рамках этапа послабления карантина в Киеве откроют наземный общественный транспорт с 23 мая, а метро возобновит работу в обычном режиме с 25 мая. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время пресс-конференции.

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При этом сохраняется масочный режим и использование дезинфекторов.

Помимо транспорта возобновят работу промышленные рынки и сельскохозяйственные ярмарки с 25 мая.

Также с 1 июня откроются:

детские садики и школы для выпускников 11х классов (для сдачи ЗНО);

ВУЗы и колледжи для выпускников и поступающих;

ДЮСШ, спортивные комплексы, фитнес-центры без зоны бассейнов;

зоны отдыха и пляжи возле водоемов.

Все послабления будут введены в случае сохранения эпидемиологической ситуации.

Ранее мы сообщали, что министр МВД Арсен Аваков анонсировал запуск работы системы видеофиксации нарушений ПДД с 1 июня.