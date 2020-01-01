"С 23 мая восстановит работу наземный транспорт, а с 25 – метро" – Кличко
Средства личной защиты никто не отменял.
В рамках этапа послабления карантина в Киеве откроют наземный общественный транспорт с 23 мая, а метро возобновит работу в обычном режиме с 25 мая. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время пресс-конференции.
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При этом сохраняется масочный режим и использование дезинфекторов.
Помимо транспорта возобновят работу промышленные рынки и сельскохозяйственные ярмарки с 25 мая.
Также с 1 июня откроются:
- детские садики и школы для выпускников 11х классов (для сдачи ЗНО);
- ВУЗы и колледжи для выпускников и поступающих;
- ДЮСШ, спортивные комплексы, фитнес-центры без зоны бассейнов;
- зоны отдыха и пляжи возле водоемов.
Все послабления будут введены в случае сохранения эпидемиологической ситуации.
Ранее мы сообщали, что министр МВД Арсен Аваков анонсировал запуск работы системы видеофиксации нарушений ПДД с 1 июня.
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