Второй день подряд наблюдается значительное увеличение пробок в столице.

В Киеве наблюдаются рекордные за весь карантин пробки depositphotos

В пятницу, 22 мая, в столице наблюдается рекордный за время карантина уровень пробок. Проблемы возникают при попытке проехать через центральные улицы города. Практически заблокировано движение на Северном мосту.

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На правом берегу наблюдаются пробки в районе станций метро “Политехнический институт“ и “Университет“.

В Киеве наблюдаются рекордные за весь карантин пробки google maps

Специалисты по транспортному консалтингу компании “А+С“ отмечали задержку в движении накануне, 21 мая, в 139%. Такие показатели эквивалентны 1 часу 15 минутам простоя в пробках в пиковое время вечером.

Причинами пробок стало увеличение спроса на использование автомобилей и ремонтные работы на дорогах города.

Ранее мы сообщали, что Виталий Кличко рассказал о возобновлении обычного режима работы наземного транспорта с 23 мая. А метро начнет работу с 25 мая.