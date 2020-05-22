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В Киеве наблюдаются рекордные за весь карантин пробки

Комментариев: 2
Второй день подряд наблюдается значительное увеличение пробок в столице.
В Киеве наблюдаются рекордные за весь карантин пробки
В Киеве наблюдаются рекордные за весь карантин пробки
depositphotos

В пятницу, 22 мая, в столице наблюдается рекордный за время карантина уровень пробок. Проблемы возникают при попытке проехать через центральные улицы города. Практически заблокировано движение на Северном мосту.

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На правом берегу наблюдаются пробки в районе станций метро “Политехнический институт“ и “Университет“.

В Киеве наблюдаются рекордные за весь карантин пробки
В Киеве наблюдаются рекордные за весь карантин пробки
google maps

Специалисты по транспортному консалтингу компании “А+С“ отмечали задержку в движении накануне, 21 мая, в 139%. Такие показатели эквивалентны 1 часу 15 минутам простоя в пробках в пиковое время вечером.

Причинами пробок стало увеличение спроса на использование автомобилей и ремонтные работы на дорогах города.

Ранее мы сообщали, что Виталий Кличко рассказал о возобновлении обычного режима работы наземного транспорта с 23 мая. А метро начнет работу с 25 мая. 

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Теги: Киев, пробки, карантин
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Комментариев (2)
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dimasvetik    22.05.2020, 10:53
Оценка:  +2
dimasvetik
ага, еще наземный транспорт весь выедет, тогда вообще колапс будет
zadneprohodchik    22.05.2020, 11:30
Оценка:  0
zadneprohodchik
та какой это транспорт, вонючки желтые для быдла
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