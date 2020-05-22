В Киеве наблюдаются рекордные за весь карантин пробки
В пятницу, 22 мая, в столице наблюдается рекордный за время карантина уровень пробок. Проблемы возникают при попытке проехать через центральные улицы города. Практически заблокировано движение на Северном мосту.
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На правом берегу наблюдаются пробки в районе станций метро “Политехнический институт“ и “Университет“.
Специалисты по транспортному консалтингу компании “А+С“ отмечали задержку в движении накануне, 21 мая, в 139%. Такие показатели эквивалентны 1 часу 15 минутам простоя в пробках в пиковое время вечером.
Причинами пробок стало увеличение спроса на использование автомобилей и ремонтные работы на дорогах города.
Ранее мы сообщали, что Виталий Кличко рассказал о возобновлении обычного режима работы наземного транспорта с 23 мая. А метро начнет работу с 25 мая.
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