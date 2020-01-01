Машины из прошлого века готовят к осеннему аукциону.

В США на аукционе продадут три автомобиля из нержавейки facebook/worldwideauctioneers

В США выставят на продажу три машины, кузов которых изготовлен из нержавеющей стали. Лоты будут представлены на аукционе Worldwide Auctioneers 5 сентября 2020 года. Об этом сообщается на сайте компании в Facebook.

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Любопытно, что все лоты родом из прошлого века. Три авто Ford Deluxe, Ford Thunderbird и Lincoln Continental Convertible 1936, 1960 и 1967 годов выпуска соответственно.

Автомобили были произведены в содружестве двух компаний Allegheny Ludlum Steel и Ford. Впервые было выпущено шесть автомобилей Ford Deluxe в 1936 году. Создатели хотели показать долговечность и красоту кузова из нержавеющей стали. Сегодня остались только четыре из шести машин, одну из которых и продадут на аукционе.

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Позднее, в 1960-х годах компании вновь объединились, чтобы создать вторую капсулу машин из нержавейки. Ими стали еще пять уникальных ТС – два Ford Thunderbird 1960 года и три Lincoln Continental Convertible 1967 года. После не очень долгой эксплуатации автомобили хранили как память. Сегодня по одной из двух моделей готовят на продажу.

Стоимость трех лотов не разглашается, однако, вряд ли она будет низкой. Ведь таких машин осталось менее десяти.

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