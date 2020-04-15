Чем закончится тюнинг УАЗ в Гелендваген: Видео
Команда увлеченных автолюбителей решила преобразить старый УАЗ в Гелендваген.
Старый УАЗик тюнинг-команда из РФ решила преобразить в Гелендваген. Автомобилю понизили клиренс, заменили двигатель и фары. Преображения авто можно наблюдать в Youtube.
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Сломанный двигатель от Toyota JZ умельцы привели в рабочее состояние благодаря герметикам и старым запчастям. Будущий Гелендваген получил светодиодную оптику redBTR. Переднюю часть автомобиля расширили в районе колесных арок, а цвет выбрали белый. Пока автомобиль не готов до конца, его ждет ряд преображений.
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На ебу....чем кацапстане, появилось новое увлечение - "отними сумку с жоревом у бабушки"!
Не трудно представить ситуацию в Орде, если московитское быдло опустилось до того, что начало охотится за сумками с жратвой
Кацапы - враги! А врага надо убивать, а не пытаться выстраивать с ним какие-то отношения, идиоты.
Хороший московит - мертвый московит!!! Аминь
ТУПЫЕ КАЦАПСКИЕ ВЫБЛЯДКИ, ИДИТЕ НАКУЙ!!!
ЖЕЛАЕМ ВАМ ДОЛГОЙ И МУЧИТЕЛЬНОЙ СМЕРТИ ОТ ВИРУСА