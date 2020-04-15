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Чем закончится тюнинг УАЗ в Гелендваген: Видео

Комментариев: 7
Команда увлеченных автолюбителей решила преобразить старый УАЗ в Гелендваген.
Чем закончится тюнинг УАЗ в Гелендваген: Видео
Чем закончится тюнинг УАЗ в Гелендваген: Видео
скрин youtube

Старый УАЗик тюнинг-команда из РФ решила преобразить в Гелендваген. Автомобилю понизили клиренс, заменили двигатель и фары. Преображения авто можно наблюдать в Youtube.

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Сломанный двигатель от Toyota JZ умельцы привели в рабочее состояние благодаря герметикам и старым запчастям. Будущий Гелендваген получил светодиодную оптику redBTR. Переднюю часть автомобиля расширили в районе колесных арок, а цвет выбрали белый. Пока автомобиль не готов до конца, его ждет ряд преображений.

Ранее сообщалось, что в Украине продают самодельный кабриолет.

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Теги: УАЗ, тюнинг, Gelandewagen
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Комментариев (7)
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гость  (аноним)  15.04.2020, 16:40
Оценка:  0
гость
А еще они нассали автору коментов в тапки
гость  (аноним)  15.04.2020, 16:26
Оценка:  +1
гость
дебилы кацапские!
гость  (аноним)  15.04.2020, 16:16
Оценка:  +1
гость
Когда сказать нечего, а сказать очень хочется .
гость  (аноним)  15.04.2020, 16:05
Оценка:  +1
гость
гы-гы-гы-гы-гы-ы-ы-ы-ы-ы-ы

На ебу....чем кацапстане, появилось новое увлечение - "отними сумку с жоревом у бабушки"!
Не трудно представить ситуацию в Орде, если московитское быдло опустилось до того, что начало охотится за сумками с жратвой
гость  (аноним)  15.04.2020, 16:01
Оценка:  +1
гость
БМ, оставьте эти идиотские попытки изменить накал, градус отношения украинцев к кацапской падали!
Кацапы - враги! А врага надо убивать, а не пытаться выстраивать с ним какие-то отношения, идиоты.
Хороший московит - мертвый московит!!! Аминь
гость  (аноним)  15.04.2020, 15:56
Оценка:  +1
гость
НАСРАТЬ НА КАЦАПСТАН!
ТУПЫЕ КАЦАПСКИЕ ВЫБЛЯДКИ, ИДИТЕ НАКУЙ!!!
ЖЕЛАЕМ ВАМ ДОЛГОЙ И МУЧИТЕЛЬНОЙ СМЕРТИ ОТ ВИРУСА
П    15.04.2020, 15:54
Оценка:  +1
П
К чему эта реклама русских рукожопов?
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