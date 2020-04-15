Чем закончится тюнинг УАЗ в Гелендваген: Видео

Команда увлеченных автолюбителей решила преобразить старый УАЗ в Гелендваген.

Старый УАЗик тюнинг-команда из РФ решила преобразить в Гелендваген. Автомобилю понизили клиренс, заменили двигатель и фары. Преображения авто можно наблюдать в Youtube.

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Сломанный двигатель от Toyota JZ умельцы привели в рабочее состояние благодаря герметикам и старым запчастям. Будущий Гелендваген получил светодиодную оптику redBTR. Переднюю часть автомобиля расширили в районе колесных арок, а цвет выбрали белый. Пока автомобиль не готов до конца, его ждет ряд преображений.

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