В течении последних двух месяцев нарушений по причине неправильной парковки было зафиксировано более 9 тысяч.

Более 4 миллионов гривен штрафов выписали в Киеве за неправильную парковку depositphotos

За два последних месяца инспекторами по парковке было вынесено 9168 постановлений о нарушении парковки на общую сумму в 4 666 750 грн. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook.

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Всего за указанное время в Киеве эвакуировали 8539 машин, препятствовавших движению.

Подавляющее большинство нарушителей в мае (54%) парковались на пешеходном переходе.

Другими местами неправильной парковки стали:

Парковка на полосе и остановке общественного транспорта.

Парковка на выездах с прилегающих территорий.

Парковка на перекрестках.

Ранее мы сообщали, что въезд грузовикам в Киев запретили, но пробок меньше не стало.