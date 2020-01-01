Более 4 миллионов гривен штрафов выписали в Киеве за неправильную парковку
В течении последних двух месяцев нарушений по причине неправильной парковки было зафиксировано более 9 тысяч.
За два последних месяца инспекторами по парковке было вынесено 9168 постановлений о нарушении парковки на общую сумму в 4 666 750 грн. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook.
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Всего за указанное время в Киеве эвакуировали 8539 машин, препятствовавших движению.
Подавляющее большинство нарушителей в мае (54%) парковались на пешеходном переходе.
Другими местами неправильной парковки стали:
- Парковка на полосе и остановке общественного транспорта.
- Парковка на выездах с прилегающих территорий.
- Парковка на перекрестках.
Ранее мы сообщали, что въезд грузовикам в Киев запретили, но пробок меньше не стало.
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