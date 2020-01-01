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Более 4 миллионов гривен штрафов выписали в Киеве за неправильную парковку

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В течении последних двух месяцев нарушений по причине неправильной парковки было зафиксировано более 9 тысяч.
Более 4 миллионов гривен штрафов выписали в Киеве за неправильную парковку
Более 4 миллионов гривен штрафов выписали в Киеве за неправильную парковку
depositphotos

За два последних месяца инспекторами по парковке было вынесено 9168 постановлений о нарушении парковки на общую сумму в 4 666 750 грн. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook.

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Всего за указанное время в Киеве эвакуировали 8539 машин, препятствовавших движению.

Подавляющее большинство нарушителей в мае (54%) парковались на пешеходном переходе.

Другими местами неправильной парковки стали:

  • Парковка на полосе и остановке общественного транспорта.
  • Парковка на выездах с прилегающих территорий.
  • Парковка на перекрестках.

Ранее мы сообщали, что въезд грузовикам в Киев запретили, но пробок меньше не стало.

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Теги: парковка, штраф, Киев
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