Для прохождения практической части экзамена нужно записаться заранее.

В сервисных центрах МВД вновь принимают экзамены по вождению hsc.gov.ua

С 22 мая 2020 года сервисные центры МВД возобновили принятие практической части по навыкам вождения автомобилем. Об этом сообщается на сайте Главного СЦ МВД.

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Оказание услуги предоставляется при соблюдении обязательных мероприятий:

в машине одновременно может пребывать не более двух человек;

присутствующие в машине не должны иметь признаков ОРЗ;

обязательно использование защитной маски.

Для прохождения экзамена необходимо заранее записаться по телефону в тот СЦ, в котором сдавалась теоретическая часть.

В сервисном центре напомнили, что итог сдачи теоретической части экзамена считается действительным три месяца с момента сдачи. Но, в этот срок не учитывается период с 19 марта по 21 мая 2020 года.

Свидетельство об окончании автошколы вносится сервисным центром в Единый государственный реестр ТС в электронном виде. Бумажную копию иметь не обязательно.

Ранее мы сообщали, что в МВД анонсировали открытие сервисных центров с 12 мая.