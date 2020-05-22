В сервисных центрах МВД вновь принимают экзамены по вождению
С 22 мая 2020 года сервисные центры МВД возобновили принятие практической части по навыкам вождения автомобилем. Об этом сообщается на сайте Главного СЦ МВД.
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Оказание услуги предоставляется при соблюдении обязательных мероприятий:
- в машине одновременно может пребывать не более двух человек;
- присутствующие в машине не должны иметь признаков ОРЗ;
- обязательно использование защитной маски.
Для прохождения экзамена необходимо заранее записаться по телефону в тот СЦ, в котором сдавалась теоретическая часть.
В сервисном центре напомнили, что итог сдачи теоретической части экзамена считается действительным три месяца с момента сдачи. Но, в этот срок не учитывается период с 19 марта по 21 мая 2020 года.
Свидетельство об окончании автошколы вносится сервисным центром в Единый государственный реестр ТС в электронном виде. Бумажную копию иметь не обязательно.
Ранее мы сообщали, что в МВД анонсировали открытие сервисных центров с 12 мая.
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