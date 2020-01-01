Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Количество аварий на дорогах снизилось, а погибших стало больше – МТСБУ

Комментариев: 0
В моторном транспортном страховом бюро проанализировали итоги травматизма в ДТП за 2020 год.
Количество аварий на дорогах снизилось, а погибших стало больше – МТСБУ
Количество аварий на дорогах снизилось, а погибших стало больше – МТСБУ
kyivpatrol

Общее количество происшествий на дорогах Украины за период с января по апрель 2020 года равна 45,2 тыс случаев, что на 4,58% ниже в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает МТСБУ со ссылкой на данные Патрульной полиции Украины.

Читай также: В сервисных центрах МВД вновь принимают экзамены по вождению

При этом, количество аварий, в которых пострадали люди, составила почти 6,8 тыс случав. Такой результат на 7,72% выше в сравнении с пошлым аналогичным периодом.

В 2020 году погибло 950 человек, а травмировалось 8,4 тысячи. В процентном соотношении показатели выросли в сравнении с прошлым годом на 15,57% и 8,46% соответственно.

Количество аварий на дорогах снизилось, а погибших стало больше – МТСБУ
Количество аварий на дорогах снизилось, а погибших стало больше – МТСБУ
facebook/mtsbu

Ранее мы сообщали, что патрульная полиция подвела итоги по ДТП по I кварталу 2020 года. 

Поделись:
Теги: аварии, Погибшие, травмированные, статистика
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь