В моторном транспортном страховом бюро проанализировали итоги травматизма в ДТП за 2020 год.

Количество аварий на дорогах снизилось, а погибших стало больше – МТСБУ kyivpatrol

Общее количество происшествий на дорогах Украины за период с января по апрель 2020 года равна 45,2 тыс случаев, что на 4,58% ниже в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает МТСБУ со ссылкой на данные Патрульной полиции Украины.

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При этом, количество аварий, в которых пострадали люди, составила почти 6,8 тыс случав. Такой результат на 7,72% выше в сравнении с пошлым аналогичным периодом.

В 2020 году погибло 950 человек, а травмировалось 8,4 тысячи. В процентном соотношении показатели выросли в сравнении с прошлым годом на 15,57% и 8,46% соответственно.

Количество аварий на дорогах снизилось, а погибших стало больше – МТСБУ facebook/mtsbu

Ранее мы сообщали, что патрульная полиция подвела итоги по ДТП по I кварталу 2020 года.