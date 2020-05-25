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"Метро не помогло": Пробки в Киеве поражают масштабами

Комментариев: 2
Пробки в Киеве не изменились, хотя метро возобновило работу.
"Метро не помогло": Пробки в Киеве поражают масштабами
"Метро не помогло": Пробки в Киеве поражают масштабами
instagram/troeshchinainsta

В понедельник, 25 мая, в Киеве пробок меньше не стало. На это не повлияло даже возобновление работы метро.  Согласно сервису goole maps, изменений в транспортной загруженности дорог не случилось.

"Метро не помогло": Пробки в Киеве поражают масштабами
google maps

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По-прежнему стоят мосты Северный, Южный, Дарницкий и мост Патона.  Ситуацию усложняют и дорожно-транспортные происшествия, их также видно на карте.

На Троещине утром жители наблюдали транспортный коллапс. По предварительной информации известно, что движение было заблокировано из-за ДТП.

"Метро не помогло": Пробки в Киеве поражают масштабами
instagram/troeshchinainsta

Ранее мы сообщали, что за два последних месяца в Киеве было выписано штрафов за неправильную парковку на сумму более 4 миллионов гривен. 

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Теги: Киев, пробки, метро, карантин
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Комментариев (3)
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Коша_К    25.05.2020, 12:55
Оценка:  0
Коша_К
На Троещине метро нет.
порох_хуйло    25.05.2020, 12:51
Оценка:  0
порох_хуйло
Летом в Киеве на дорогах будет ад!!! Мало того еще нагонят с ЕС подержанные автомобили это пессимистический взгляд на перспективу проблем на дорогах столицы.
fjyhffdlf    25.05.2020, 12:34
Оценка:  +1
fjyhffdlf
Эти дебилы просто не хотят работать.Они обожают долгими часами пребывать в"пробках"и"тянучк ах".Штрафуйте их за отсутствие на работе и увольняйте.Тогда дороги разгрузятся.
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