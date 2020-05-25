"Метро не помогло": Пробки в Киеве поражают масштабами
Пробки в Киеве не изменились, хотя метро возобновило работу.
В понедельник, 25 мая, в Киеве пробок меньше не стало. На это не повлияло даже возобновление работы метро. Согласно сервису goole maps, изменений в транспортной загруженности дорог не случилось.
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По-прежнему стоят мосты Северный, Южный, Дарницкий и мост Патона. Ситуацию усложняют и дорожно-транспортные происшествия, их также видно на карте.
На Троещине утром жители наблюдали транспортный коллапс. По предварительной информации известно, что движение было заблокировано из-за ДТП.
Ранее мы сообщали, что за два последних месяца в Киеве было выписано штрафов за неправильную парковку на сумму более 4 миллионов гривен.
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