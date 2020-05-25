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Что изменилось в работе общественного транспорта в столице: Подробности

Комментариев: 1
В понедельник, 25 мая, в рамках послабления карантина начало работать метро.
Что изменилось в работе общественного транспорта в столице: Подробности
Что изменилось в работе общественного транспорта в столице: Подробности
troeshchinainsta

В столице начало работать метро, а наземный общественный транспорт теперь перевозит пассажиров без пропусков. 

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Утром в метро не наблюдалось большого количества пассажиров. В подземку пускают только в защитных масках, но температуру не меряют. На входе появилась разметка для соблюдения дистанции в 1,5 метра между пассажирами. Однако, в социальных сетях киевляне пишут, что никто не соблюдает дистанцию. Люди пользуются транспортом, как и прежде.

В маршрутки пускают только на сидячие места, перевозить пассажиров стоя в салоне запрещено. По информации водителей, они самостоятельно обрабатывают салон транспорта. Маска также обязательна для использования.

Ранее мы сообщали, что в Киеве зафиксированы огромные очереди на общественный транспорт. 

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Теги: метро, Маршрутки, Киев, карантин
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  25.05.2020, 12:08
Оценка:  0
гость
Я честно говоря еще не ездила, но вчера видела много маршруток и ни в одной не было водителя в маске
Пассажиры были все в масках
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