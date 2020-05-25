В понедельник, 25 мая, в рамках послабления карантина начало работать метро.

Что изменилось в работе общественного транспорта в столице: Подробности troeshchinainsta

В столице начало работать метро, а наземный общественный транспорт теперь перевозит пассажиров без пропусков.

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Утром в метро не наблюдалось большого количества пассажиров. В подземку пускают только в защитных масках, но температуру не меряют. На входе появилась разметка для соблюдения дистанции в 1,5 метра между пассажирами. Однако, в социальных сетях киевляне пишут, что никто не соблюдает дистанцию. Люди пользуются транспортом, как и прежде.

В маршрутки пускают только на сидячие места, перевозить пассажиров стоя в салоне запрещено. По информации водителей, они самостоятельно обрабатывают салон транспорта. Маска также обязательна для использования.

Ранее мы сообщали, что в Киеве зафиксированы огромные очереди на общественный транспорт.